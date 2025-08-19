Visto bueno a la experimentación con uvas tintas de graduación inferior a la mínima

En línea con la modificación del pliego de condiciones aprobada el pasado 13 de junio para permitir el amparo de vinos de menor graduación, ... el pleno del Consejo Regulador aprobó ayer un oficio para la experimentación con uvas tintas de graduación inferior a la mínima establecida en el pliego de condiciones.

Con este aval a la experimentación con prácticas enológicas innovadoras se busca elaborar vinos tintos con una graduación alcohólica mínima del 10% (no contemplada para tintos con mención de crianza, cuyo mínimo será de 11,5%, ni reservas, grandes reservas o viñedos singulares, cuyo umbral se sitúa en el 12%). Y es que, si bien la modificación del pliego habilitó la posibilidad de cosechar uva blanca con grado y medio por debajo al anteriormente establecido (bajando de 10,5% al 9%), la graduación mínima permitida para las uvas tintas se mantuvo en un 11%.

Aquella decisión vino motivada por las dudas que generaba el hecho de permitir la entrada en bodega a uvas tintas con menor grado de maduración fenólica, aunque la medida aprobada abre una vía a la experimentación con dicha práctica, que durante la campaña 2025 requerirá de autorización previa y el vino resultante no se podrá comercializar. Dependiendo de los resultados obtenidos, se podría estudiar trasladar esta práctica al pliego de condiciones en próximas campañas, con el objetivo de seguir buscando diversificación de producto que favorezca una dinamización de las ventas desde el seno de la DOC «siempre con un innegobiable compromiso con la calidad».