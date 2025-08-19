LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada de uva tinta a una bodega para emprender el proceso de vinificación. SONIA TERCERO

Visto bueno a la experimentación con uvas tintas de graduación inferior a la mínima

Dependiendo de los resultados, se podría trasladar esta práctica al pliego de condiciones en próximas campañas para estimular las ventas

La Rioja

logroño.

Martes, 19 de agosto 2025, 21:43

En línea con la modificación del pliego de condiciones aprobada el pasado 13 de junio para permitir el amparo de vinos de menor graduación, ... el pleno del Consejo Regulador aprobó ayer un oficio para la experimentación con uvas tintas de graduación inferior a la mínima establecida en el pliego de condiciones.

