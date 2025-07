La Guardia Civil auxilia a dos jóvenes ciclistas desorientados en Torrecilla

La Rioja/ EFE Viernes, 25 de julio 2025, 12:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha auxiliado, en la tarde noche de este jueves, a dos ciclistas, un hombre y una mujer de 21 y 25 años, quienes se encontraban desorientados, exhaustos, con síntomas de deshidratación y sin recursos básicos en una zona montañosa de difícil acceso entre las localidades de Islallana y Torrecilla en Cameros.

La Guardia Civil ha relatado este viernes, en una nota, que recibió una llamada sobre la situación de ambos ciclistas y, ante la inminente caída de la noche, se obtuvo la ubicación aproximada para iniciar el dispositivo de rescate.

Los agentes, debido a las condiciones la zona, se desplazaron al lugar en un vehículo todoterreno, ya que era inviable acceder con un turismo convencional, y, con anterioridad, realizaron un estudio cartográfico de la zona para planificar el mejor itinerario hasta el punto indicado.

Durante la búsqueda, se recibió una nueva llamada en la que se alertaba sobre el intenso frío y el fuerte viento que azotaba la zona.

Tras recorrer una pista forestal de muy difícil acceso y activar la sirena para facilitar la localización, los ciclistas fueron encontrados conscientes, pero afectados por la fatiga y la deshidratación.

Ambos fueron introducidos en el vehículo oficial para recuperar la temperatura corporal y manifestaron que habían iniciado la sobre las 11:00 horas y llevaban varias horas perdidos, sin suficiente agua ni alimentos.

La mujer, quien estaba especialmente afectada, expresó su temor a morir de frío si caía la noche, ha añadido la Guardia Civil.

Un agente forestal se hizo cargo del traslado de las bicicletas y, a la salida del paraje, los agentes se encontraron con familiares de los ciclistas, quienes estaban preocupados.

Consejos de la Guardia Civil para ciclistas que realizan rutas de montaña

Para garantizar la seguridad durante las rutas en bicicleta por zonas rurales o de montaña, la Guardia Civil recomienda seguir estas pautas:

1. Planifica tu ruta: Conoce el recorrido antes de salir. Infórmate del nivel de dificultad, el tiempo estimado y las condiciones del terreno.

2. Consulta la previsión meteorológica: Evita salir si se esperan condiciones adversas como tormentas, niebla intensa o temperaturas extremas.

3. Lleva ropa y equipamiento adecuados: Usa casco, ropa reflectante o llamativa, calzado apropiado y gafas de protección. Adapta tu vestimenta a las condiciones climáticas.

4. Agua y alimentos suficientes: Lleva bebida en cantidad suficiente y alimentos energéticos, especialmente si la ruta es larga o exigente.

5. Teléfono móvil cargado: Asegúrate de que tu dispositivo tenga batería. Lleva una batería externa si es posible.

6. Informa a alguien de tu plan: Comunica a familiares o amigos el itinerario previsto y la hora aproximada de regreso.

7. Evita salir solo: Siempre que sea posible, realiza la ruta en compañía.

8. Ubicación y orientación: Utiliza aplicaciones de geolocalización, GPS o mapas físicos. Ten referencias claras de dónde estás en todo momento.

9. No te sobreestimes: Conoce tus límites físicos y no te aventures en rutas para las que no estés preparado.

10. Lleva un pequeño botiquín: Incluye vendas, desinfectante, tiritas y cualquier medicación personal necesaria.

11. Respeta el entorno natural: No dejes residuos, evita salirse de los caminos marcados y respeta la fauna y flora del lugar.

Ante una emergencia, mantén la calma y contacta con el 062: Si te pierdes o sufres un accidente, intenta buscar un lugar seguro y facilitar tu localización.