Estafan 6.000 euros por el timo del 'tocomocho' a un hombre de 70 años con alzhéimer en Logroño

LaRioja Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:34

Familiares de un hombre de 70 años, diagnosticado desde hace cuatro años con Alzheimer, han denunciado que le estafaron 6.000 euros por el timo del 'tocomocho' en Logroño.

Mediante este procedimiento, un estafador convence a la víctima de que tiene un boleto de lotería premiado y no puede cobrarlo, ofreciéndoselo a cambio de dinero a un precio inferior al del premio real.

Según han explicado a Europa Press, cuando el hombre se quedó un rato solo por el centro de la capital riojana, fue abordado por un chico de entre 20 y 25 años - con acento gallego-, que iba en un coche y que le dijo que tenía un boleto de la ONCE premiado, pero que «al no tener el DNI, no se lo pagaban». Para hacer más creíble la historia «le enseñó el móvil con el número premiado».

El estafador le convenció para subir a un vehículo de color blanco diciéndole que «si podía acompañarle al banco más cercano». Una vez dentro, le dijo que «si le daba 10.000 euros se podía hacer con el boleto premiado», momento en que se subió otra persona, de unos 55 años, cómplice del primero que dijo «haber escuchado la conversación y que ponía dinero también para hacerse con el premio».

Este último se fue un momento y al rato regresó «con un sobre» que entregó al supuesto premiado. A partir de ahí, ambos «se camelaron al hombre de 70 años para que acudiese al banco más cercano y sacara el dinero». En la primera entidad no quisieron darle el dinero y avisaron a un familiar, si bien cuando ésta intentó localizar a la víctima, los estafadores ya habían apagado el teléfono.

A partir de ahí, el hombre, en dos bancos, reunió 6.000 euros, que entregó a uno de los estafadores. Cuando circulaban por el centro de la capital, le dijo a la víctima que tenía hambre y que si podía bajar a un bocadillo, a lo que accedió, y cuando regresó no encontro ni rastro de estas dos personas.

Tras acudir la familia en un primer momento a la Policía Local, localizaron al hombre, «aturdido», en la parada del autobús. De allí, acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional, donde cursaron la denuncia.

Los familiares han señalado que saben que el dinero no lo van a recuperar pero quieren por lo menos «alertar a otras personas para evitar que sufran este mismo timo».

Timo del tocomocho

En el timo del tocomocho o del número premiado la víctima es abordada en la vía pública por otra persona desconocida que le dice que tiene un décimo premiado y que no puede cobrarlo por algún motivo.

Le muestra, la mayoría de las ocasiones y para dar más credibilidad a la estafa, la página del periódico donde aparece el supuesto número premiado y le ofrecen el boleto con el número premiado a cambio de una cantidad alta de dinero.

Si la víctima acepta, después le acompañan al banco para que retire esa cantidad y desaparecen. Las víctimas suelen ser personas de avanzada edad.