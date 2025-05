La Rioja, un punto de encuentro entre amigos y familiares durante este puente

María Aguirre Logroño Sábado, 3 de mayo 2025, 20:11 Comenta Compartir

El buen tiempo y las vacaciones son la excusa –o el motivo perfecto– para reunirse con aquellos amigos o familiares que ves poco durante el año. O mucho. Aunque este puente La Rioja no ha contado con altas temperaturas ni mucho sol –más bien con mucho viento, lluvia y nubes– ha conseguido ocupar varias de sus casas rurales en algunos municipios de la comunidad, como en El Rasillo. Esta localización, ubicada en Camero Nuevo, cuenta con un total de 153 habitantes. Durante estos días, muchos de ellos han visto cómo el pueblo aumentaba y los alojamientos y bares cobraban más vida.

Tras un viaje de casi cuarenta y cinco kilómetros por carretera desde Logroño te encuentras la primera casa. Se llama El Olmo y está a mano derecha, frente al pantano González de Lacasa. En el alojamiento, construido desde cero por Blanca y Rufino, estuvieron 20 amigos con sus hijos. Un total de 36 personas. Su historia es cuando menos curiosa. Cada uno es de una parte de España: Aragón, Cataluña, Valencia, Irún... y, aunque varias bodas les han unido durante estos años, Inglaterra fue el lugar donde empezó realmente su amistad. Allí se conocieron cuando eran unos chavales veinteañeros. «Vivimos juntos muchos años en Inglaterra, donde nos conocimos, y durante este puente quisimos buscar un sitio que nos encajara, tanto por distancia como por capacidad. Además, El Rasillo tiene muchas zonas verdes y está genial para los niños», explicó Enrique Comesaña, gallego residente en Valencia y uno de los integrantes del numeroso grupo. Sus planes fueron hacer excursiones en la naturaleza y disfrutar de la zona.

Andando menos de diez minutos, te topas con El Olmo II, donde han pasado estos días Nuria Serrano, de Fuenlabrada, y Carmen Olivares, de Getafe, dos amigas que forman parte de un grupo de 24 personas. Todos ellos vinieron desde la Comunidad de Madrid a El Rasillo porque «no conocíamos la zona y todos los años vamos a un destino diferente. Nos juntamos desde hace muchos años, unos veinte más o menos», comentó Nuria. Además, al igual que Enrique, ella y sus amigos también vieron en este municipio la posibilidad de encontrar un lugar donde reunirse todos, porque «somos muchos», añade la fuenlabreña. En su lista de 'Cosas para hacer estos días' estuvieron las «rutas como la del pantano, visitar la Sierra Cebollera, bodegas y probar la gastronomía», añadió Carmen. Unos planes que dependieron totalmente del tiempo.

Puri, Lucía, Víctor y Pepe disfrutan de un aperitivo en el jardín de la casa Mabe. Sonia Tercero La familia Foó hablan mientras toman algo en el bar La Garlopa. Sonia Tercero Amigos de Bilbao, Madrid y Teruel dan un paseo hasta el pueblo. Sonia Tercero Un grupo de amigos de la Comunidad de Madrid junto con sus hijos, alojados en El Olmo II, toman el vermú. Sonia Tercero 1 /

Asimismo, José Luis García, de Teruel, y sus diez colegas –todos alojados en la casa Entrebosques– encontraron en El Rasillo «un punto intermedio entre amigos de Bilbao, Madrid y Teruel». «Quedamos todos los puentes de mayo para juntarnos y nuestra idea es disfrutar de la gastronomía, alguna bodega y hacer rutas, como la de las Cuevas de Ortigosa», explicó.

Aunque muchas veces el motivo de viajar es conocer una zona nueva, también hay quienes lo hacen de forma recurrente o ya tienen amigos y familiares en el destino al que van. Ese es el caso de José (Pepe), Puri, Lucía y Víctor. Pepe, el padre de la familia, vino por primera vez a los catorce años. Él recuerda que su tío tenía en este pueblo una casa y fue así cómo empezó a ir en verano. «Después estuve una temporada larga sin venir», confesó. Su vuelta al pueblo fue con Puri, su actual mujer. «A ella le gustaba más que a mí, y en 2012 compramos un terreno e hicimos un proyecto que terminamos años más tarde. Luego en 2018 entramos en un apartamento», explicó mientras apuntó que «lo mejor es la tranquilidad y el silencio. Sólo se escuchan los pájaros y los perros. Y eso me gusta mucho». Una sensación que comparte con él su hija Lucía: «Yo vivo en Zaragoza con Víctor, mi pareja, y nos gusta venir cuando tenemos tiempo o días libres en el trabajo, porque aquí uno se relaja mucho y disfruta más que en la ciudad».

Más en el centro del pueblo, concretamente en el Bar La Garlopa, se encontraba la familia Foó, que se han alojado estos días en El Jardín de María, en la zona oeste del mapa. Justo al otro lado de El Olmo. A diferencia de los grupos anteriores, y como Pepe, ellos ya conocían la zona y tienen familia aquí. «Venimos siempre que podemos. Me he criado en El Rasillo. Estuvimos catorce años y luego me fui a vivir a Castellón», dijo Ana Foó. El objetivo de la quedada familiar –de Bilbao, Barcelona y Castellón– ha sido «pasar unos días juntos, disfrutando de la gastronomía y de la relajación», comentó. «Los primos venimos desde pequeños y es muy bonito, porque ahora que algunas primas están estudiando fuera es una forma de reencontrarnos todos», añadió Ana, su hija.