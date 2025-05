«Ojalá no tuviese que existir Cruz Roja, pero por desgracia trabajo no nos falta»

Se mueve como pez en el agua en Cruz Roja en La Rioja, a la que llegó como voluntaria en el año 2005, pero se ... confiesa nerviosa ante la cámara fotográfica y la grabadora. María Eugenia González Gómez (Logroño, 1964), casada, madre de dos hijos y abuela de dos nietos que, admite, «son mi vida», es desde noviembre del pasado año la primera mujer en presidir la entidad tras la renuncia, por motivos personales, de José Ignacio Rodríguez-Maimón, el hombre que la convenció para entrar en la dirección cuando ella cerró su vida laboral a la par que su negocio textil y optó volcar sus energías en la asociación y en una labor altruista que «engancha».

– Es la primera mujer en presidir Cruz Roja en La Rioja. ¿Qué ha sentido?

– Me hace muy feliz, pero no le doy importancia por ser mujer, si una persona es válida da igual. Pero bueno, sí, soy mujer y estoy encantada, es un orgullo presidir una entidad en la que llevo 20 años.

– ¿Tuvo que pensárselo mucho?

– Cuando entró Nacho (José Ignacio Rodríguez-Maimón) como presidente me propuso contar conmigo y, como dejé de trabajar pude meterme más de lleno en los órganos de gobierno. Acepté y me nombró presidenta en mayo de 2023. Cuando él se reincorporó al trabajo tuve que asumir más tareas, pero siempre estaba detrás conmigo. Eso me fue fácil, pero cuando Nacho me comunicó que iba a renunciar, por trabajo y temas personales, pues la verdad es que sí me entró un poquito de miedo, de dudas, pero me lo pensé y acepté con la seguridad del equipo que iba a tener detrás. Me apoyan en todo, me asesoran y me hacen la labor muy fácil.

– Aunque no se ha sabido hasta ahora, cumple ya medio año en el cargo, ¿le ha dado tiempo a ponerse al día?

– Mi nombramiento fue oficial el 1 de noviembre del pasado año, pero con la Dana se suspendieron todos los actos previstos entonces. Luego, por un tema familiar me tuve que ausentar de La Rioja durante mes y medio, así que fue aplazándose hasta que ahora, aprovechando el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, qué mejor fecha, se ha decidido anunciarlo. Pero sí, llevo desde noviembre y, de hecho, en diciembre me tocó mi primer comité nacional en Madrid, fui nerviosa, con temor, pero ahí vi que sí que puedo hacerlo bien. El primer acto público aquí en La Rioja será en breve, en la presentación de la memoria del pasado año y me estoy poniendo al día de todo.

– Más de 200.000 intervenciones anuales, más de 30.000 personas diferentes atendidas... La situación de necesidad no remite en La Rioja ¿no?

– No, no. Cuando parece que en un programa baja algo, te surge otra cosa. Sí muchísimas atenciones y mucho apoyo a muchísimas personas... Pero es lo que tiene Cruz Roja, que está continuamente adaptándose a las necesidades reales de la población. Un tema en el que tenemos que trabajar aún más es, por ejemplo, en la soledad no deseada, porque siempre se piensa en las personas mayores, pero ahora se está viendo que es un problema que empieza a verse incluso entre personas muy jóvenes.

Un gran sobresfuerzo

– Inclusión social, personas en vulnerabilidad extrema, inmigrantes y refugiados, personas en soledad no deseada... ¿Hay cifras que asustan especialmente?

– Todos esos capítulos entran en el programa de inclusión social, que es el más amplio y además el que acoge a las personas más vulnerables. Pero bueno, en el área de socorro y emergencia tampoco cede, el otro día fue un apagón, hace 6 meses la Dana, desastres naturales, conflictos, guerras… Trabajo no nos falta, no. Ojalá no tuviese que existir Cruz Roja, porque sería un mundo perfecto, pero cada vez hay más cosas, cada vez hay más problemas y más personas a las que atender.

– Los retos son los mismos desde hace años. ¿Se plantea alguno nuevo en su mandato? ¿Hay que reforzar algunas áreas?

– Sí, hay que seguir, por desgracia, con esta labor y otras. Por ejemplo en el Plan de Empleo, que va a cumplir ahora 25 años y lo celebraremos con un acto el 29 de mayo en el Círculo Logroñés, y que en 2024 logró encontrar trabajo a 1.910 personas de colectivos vulnerables. Eso es muy grande.

– ¿De momento es capaz Cruz Roja en La Rioja de llegar a todo?

– Pues sí, de momento estamos llegando a todo lo que nos viene, eso sí con mucho esfuerzo y trabajo.

– ¿Ese sobresfuerzo impacta en la situación económica de la entidad? ¿Es preocupante?

– Nuestros ingresos principales son gracias a nuestros socios, unas 12.000 personas y casi 300 empresas en La Rioja, además de las subvenciones públicas y si todo eso cae… Se hacen muchísimas cosas con nuestros fondos propios. Esto es como una casa, siempre hay una obra que hacer, gastos imprevistos… Pero bueno, nuestra misión y nuestro objetivo es atender a las personas que nos necesitan.

– ¿Hay cansancio social? ¿Ha decaído la generosidad riojana?

– La sociedad riojana sigue siendo generosa y siempre que necesitamos ayuda hay una gran respuesta. Confían en nosotros porque saben que hay total transparencia. Esa es una de nuestras grandes fortalezas, la confianza de los ciudadanos, a los que animo, por cierto, a marcar la X Solidaria en su declaración del IRPF, porque hay desgravaciones y no les va a afectar en la devolución y, además, pueden tener la garantía de que cada euro que nos llegue se va a destinar a lo que se debe.

– Tampoco cede el gran tesoro de Cruz Roja, su voluntariado, más de 5.000 en La Rioja. ¿Está orgullosa?

– Desde luego. El voluntariado es lo más importante. Ahora mismo en algún rincón del planeta muchos voluntarios están haciendo algo increíble por los demás. Son 16 millones de personas voluntarias en todo el mundo y gracias a sus pequeños gestos se ha construido la Humanidad. Lo hacen sin esperar nada cambio, con la fuerza de unos principios inamovibles, que ayudan a mejorar un poco este mundo. Afortunadamente cada vez nos llegan más jóvenes voluntarios, el año pasado aquí en La Rioja 252 y en lo que llevamos de 2025 otros 90 nuevos.

– ¿Un deseo para este año? ¿Quiere hacer un último llamamiento a los riojanos?

– Pues como decía antes, mi deseo es que Cruz Roja no fuese ya necesaria, pero por desgracia es imposible, así que aquí seguiremos. Que venga la gente a conocernos, a apoyarnos a hacerse voluntarios. Yo lo he sido y recibes mucho más de lo que das y cuando pruebas, engancha, engancha muchísimo.