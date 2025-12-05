Logroño se viste de azul en homenaje a quienes trabajan por el prójimo y «una sociedad mejor» Los actos de la I Semana de Voluntariado concluyeron por la noche con la iluminación en color azul del Puente de Piedra, el Cubo del Revellín y la Fuente Murrieta

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:04

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) conmemoró este viernes el Día Internacional del Voluntariado con los actos de cierre de la I Semana del Voluntariado en La Capilla de la Bene, en la capital riojana. La jornada reunió a representantes institucionales y de las entidades sociales de la federación en una asamblea extraordinaria y en un acto institucional en el que se dio la lectura al manifiesto y a la entrega al Gobierno de La Rioja del borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Voluntariado. En el acto participaron, entre otros, la consejera de Salud y Política Sociales, María Martín; la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

En el manifiesto, leído por el presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social, Jorge Ruiz, bajo el título 'El voluntariado te ayuda a crecer, el voluntariado nos ayuda a mejorar', se recordó que «esta fecha rinde homenaje a quienes, de manera libre y sin esperar remuneración, dedican su tiempo y su energía a mejorar la calidad de vida de la población». «El voluntariado no solo transforma lo social: transforma la sociedad», señaló Ruiz, quien aseveró que «las personas voluntarias de nuestra comunidad son la esencia y un ejemplo claro y objetivo de que la sociedad riojana es solidaria. Gracias a ellos y gracias a las entidades sociales se generan pequeños cambios que han conseguido grandes avances a lo largo de los tiempos. Hoy queremos ponerles en valor y darles las gracias por mejorar la vida de las personas y contribuir a la construcción de una sociedad mejor».

Los actos de la I Semana de Voluntariado concluyeron por la noche con la iluminación en color azul del Puente de Piedra, el Cubo del Revellín y la Fuente Murrieta.