Andreu: «Hoy llamaré a Romero. Tenemos que entendernos y es mi responsabilidad» La candidata a presidir el Gobierno de La Rioja ha dicho que ayer le mandó un mensaje a Romero, del que no ha obtenido respuesta INÉS MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 17 julio 2019, 09:50

La candidata al Gobierno de La Rioja por el PSOE, Concha Andreu, mandó ayer un mensaje a la diputada regional de Podemos, Raquel Romero, del que no obtuvo respuesta. «Pero no me llevo mal rato. No pasa nada. Hoy la llamaré porque tenemos que entendernos y es mi responsabilidad política», ha dicho esta mañana en la cadena Ser.

Andreu ha añadido que no entiende ante quién está respondiendo Romero, ya que «debió recibir la llamada de Irene Montero e incluso de Pablo Echenique para que votara a favor, pero no lo hizo», a lo que se suman las declaraciones de Pablo Iglesias, que se desmarcó ayer de la decisión de Romero y estableció que «uno no puede pedir más de lo que dan los votos».

La socialista ha hablado también de los asesores han venido desde Castilla la Mancha para ayudar a Romero en sus negociaciones y que, según Andreu, «no sienten en sus carnes lo que han sido 24 años del Gobierno del Partido Popular en La Rioja y han venido a jugar su partida particular».

También ha recordado que, desde el principio, Romero dijo que no iba a exigir nada y ha añadido que aunque no está muy convencida, confía en que mañana salga adelante la investidura. Ha establecido que Romero «es una persona con la que se puede hablar, es amable».

Andreu ha comenzado diciendo que Podemos, «sabiendo como sabían que iba a haber 8 consejerías, nos pidieron desde un primer momento 3 consejerías con una diputada, y nos pareció que se estaban riendo de nosotros. Pensé que íbamos a llegar a un acuerdo lógico pero siguieron en sus 13«. A preguntas de Aimar Bretos ha reconocido que siempre ofrecieron a Podemos formar parte del Gobierno.

Ha dicho también que sería necesario un pacto a tres «como en Canarias» (Podemos, Izquierda Unida y PSOE) para garantizar la estabilidad y que en ningún caso la dirección general del PSOE le ha pedido que no pacte con Podemos por poder ser un referente de cara a la negociación de podemos por el Gobierno de España. A este respecto ha explicado que las negociaciones en La Rioja comenzaron mucho antes y que Romero, dos días después de las elecciones Municipales y Autonómicas, aseguró que no iban a pedir nada a cambio y que era «el momento del cambio y de un gobierno de izquierda».