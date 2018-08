«Se juega con la esperanza de quienes buscan un trabajo fijo» Una camarera sirve copas de vino en un bar de la capital riojana. :: M. HERREROS Ariel, un estudiante de Teología, cuenta sus vivencias como camarero durante el verano DIEGO G. CHAPARRO/M.M. LOGROÑO. Jueves, 23 agosto 2018, 20:13

Durante la temporada estival las terrazas se llenan y muchos son los establecimientos que requieren de camareros para poder cubrir esta etapa de tanta demanda hostelera. Para ello, los contratos temporales son una práctica que se repite en los últimos años de manera continuada como forma de resolver esta cuestión de una forma sencilla y barata.

Los jóvenes son los que más demandan este tipo de trabajos ya que nunca viene mal ganar algo de dinero mientras no estás estudiando. Este es el caso de Ariel Charrier, camarero del establecimiento Porto Vecchio, de la ciudad de Logroño. Ariel es un cordobés, estudiante de Teología en su ciudad natal, que todos los veranos viene a pasar unos meses con su familia y siempre ha intentado buscar un trabajo con el que poder pagar gastos de su carrera ya que «con la beca nunca es suficiente», dice.

Relata sus experiencias como trabajador temporal: «Yo nunca he tenido problemas, pero esto es porque yo sé que me voy a ir al acabar el verano, no tengo intención de quedarme». Pero como cuenta, hay mucha gente que trabaja mucho para tener seguridad y «en ocasiones se juega con las esperanzas de las personas que buscan trabajos fijos». Asegura e insiste que «este no es el caso» de su puesto laboral actual, pero en los tres años que lleva trabajando en la región durante el verano, sí que ha podido verlo en alguno de sus compañeros que han trabajado en otros establecimientos y «que si no estaban contentos simplemente no se les renovaba».

Este joven camarero asegura que seguirá estudiando y buscando trabajos temporales porque «son una buena solución en algunos casos» pero no se ve durante muchos años más haciendo esto porque quiere dedicarse a aquello para lo que está estudiando ya que, según cuenta, empezó la carrera de hostelería y la dejó «al ver que no era posible compaginar su vida con ello».

Pero no es el único testimonio. Desde la céntrica Gran Vía, una camarera que prefiere mantener el anonimato (la llamaremos Andrea) ofrece su visión: «Actualmente estoy muy contenta, pero sí que he visto malas situaciones con trabajos temporales». Su caso es diferente, ya que ella sí dedica su vida a la hostelería y ha trabajado en más sitios de la comunidad riojana con este tipo de contratos que sí le han supuesto «un problema» en más de una ocasión.