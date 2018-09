Hallado asesinado en una balsa de Alfaro un empresario ganadero de La Rioja Baja Parte de los equipos de la Guardia Civil desplazados hasta la balsa de riego, durante las tareas de búsqueda de indicios para esclarecer el crimen. :: s.s.j. La víctima, cuya familia denunció su desaparición, era natural de Aldeanueva y vivía en Calahorra S.S.J./J.A.L. ALFARO. Viernes, 14 septiembre 2018, 23:29

Un empresario del negocio ganadero, identificado por sus iniciales J.C.M., fue hallado el jueves asesinado en una balsa de riego localizada en el término municipal de Alfaro, en unos terrenos cercanos a una propiedad de su familia. La víctima, que poseía granjas en varios municipios de La Rioja Baja, era natural de Aldeanueva de Ebro, donde se ubican dos de esas instalaciones ganaderas. Actualmente, residía con su familia en Calahorra y tenía 42 años. Era padre de dos hijos.

La Guardia Civil, que investiga las extrañas circunstancias de su muerte, se inclina por la hipótesis del asesinato, en función de los indicios encontrados en el lugar donde apareció el cuerpo y, sobre todo, teniendo en cuenta que el cadáver presentaba signos de haber sido golpeado hasta morir con extrema violencia, además del hecho de que estaba atado de pies y manos. No se detectó, por el contrario, rastro de que sus supuestos asesinos hubieran utilizado armas de fuego. «Se habían cebado con él», en palabras de una fuente conocedora de las pesquisas policiales, que prefirió no ser identificada. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, la víctima tenía antecedentes policiales pero no por delitos graves. Otras fuentes de la investigación aclaran que algunos de sus familiares sí que contaban con antecedentes por delitos de mayor entidad. Entre los negocios de J.C.M., miembro de una familia muy conocida por su actividad empresarial en La Rioja Baja, figuraba el de engorde de ganado vacuno. También tenía granja de pollos, como pudo saber este periódico. Otra de sus granjas se sitúa en Alfaro.

El ganadero no había regresado a su casa el miércoles pasado, por lo que la familia dio la voz de alarma y denunció su desaparición a la Guardia Civil, cuyos agentes emprendieron su búsqueda ayudándose incluso de un helicóptero. Unas pesquisas que concluyeron dramáticamente, con la localización del cuerpo de J.C.M. a primera hora de la tarde del jueves, en una balsa de riego situada en el término municipal de Alfaro, aunque lejos de la trama urbana de esta localidad. La balsa se ubica muy cerca del kilómetro 9 de la carretera LR-289 que une dicho municipio con Cervera del Río Alhama y Grávalos, junto a una viña; su perímetro, donde ayer un equipo de la Guardia Civil investigaba en busca de pistas, está totalmente vallado.

El cuerpo fue encontrado atado de pies y manos en un embalse situado cerca de una de sus granjas.Un helicóptero de la Guardia Civil localizó el jueves el cadáver, luego de hallar cerca su vehículo.

Los especialistas del instituto armado, que llegaron a bordo de cinco vehículos, acometieron sobre el terreno una minuciosa inspección en busca de pruebas que pudieran contribuir a ayudar a esclarecer lo ocurrido. Fuentes de la investigación, que apuntaron hacia unas relaciones «poco recomendables» de la víctima con un grupo de ciudadanos extranjeros residentes en la comarca, no descartaron que la búsqueda de indicios se pueda prolongar durante los próximos días.

Antes de dar con el cuerpo sin vida del empresario fallecido, los agentes encargados de la investigación habían encontrado su vehículo con la documentación y el teléfono móvil, un hallazgo que acrecentó la sospecha de que algo grave había ocurrido. Unos temores finalmente confirmados, con la natural conmoción y pesar no sólo entre los vecinos de Aldeanueva de Ebro, municipio donde nació, sino también en Calahorra, donde vivía, así como en otros municipios de la zona donde era conocido.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal del Gobierno riojano, donde un equipo forense le practicó la autopsia para intentar, con más detalle, averiguar las causas exactas que provocaron su muerte.