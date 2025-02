Hacienda podrá recaudar hasta 690.000 euros más en La Rioja por la subida del salario mínimo

El pasado martes el Gobierno central aprobaba una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo eleva de los 1.134 euros actuales hasta los 1.184 euros repartidos en 14 pagas (16.576 brutos al año). La medida contaba con las bendiciones del ... Ejecutivo al completo y con el aplauso de los sindicatos, no así con el de la patronal. Hasta aquí todo era aparentemente normal, pero la alegría de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quedó opacada en cuanto se supo que por primera vez los perceptores de la renta más baja no estarán exentos de tributar a Hacienda.

La polémica por las retenciones que tendrán que afrontar los perceptores del SMI ha provocado un agrio enfrentamiento entre el PSOEy Sumar. Los dos socios en Moncloa escenificaban este miércoles sus diferencias en la sesión de control al Gobierno. Pero ¿qué supone que estos trabajadores tengan que tributar a partir de ahora?Si finalmente Hacienda no da marcha atrás y la proposición para eximir del pago registrada en el Congreso por el PP y apoyada por Sumar, ERC y Vox no sale adelante, la nueva subida tendría un notable impacto en lo que recauda Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En La Rioja unos 11.900 trabajadores a tiempo completo perciben la renta más baja y hasta ahora no tenían que presentar la declaración de la renta porque Hacienda iba ajustando los mínimos exentos del IRPF para alinearlos con los sucesivos incrementos, pero con esta nueva subida no ocurrirá lo mismo aunque no todos estos trabajadores tendrán que tributar. Todo dependerá de su situación personal, sobre todo del estado civil, de si tienen hijos y de la edad de los pequeños. Los más perjudicados en este caso serán los solteros sin hijos.

El cálculo que hacen desde el Ministerio de que dirige María Jesús Montero es que el 20% de los 11.900 perceptores del SMI de La Rioja tendrán que hacer la declaración, es decir, unos 2.300 riojanos tendrán que tributar unos 300 euros como máximo, de ahí que las arcas del Estado podrán ingresar este 2025 hasta 690.000 euros más por IRPF en esta comunidad (resultado de multiplicar el número de afectados por el impuesto tope).

¿Qué impacto tendría para las arcas regionales? En los últimos años, el Estado ha ingresado en torno al medio millón de euros anuales por IRPF en La Rioja, una cantidad que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años por los buenos datos de empleo. En concreto, en todo 2022, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, se recaudaron por este concepto 485.748 euros, un año después, 546.825, y hasta noviembre del pasado año, el último mes del que hay datos, 533.704.

Estas cifras evidencian que estos ingresos del Estado, pero que junto al IVA y la transferencia del fondo de garantía, entre otros, anticipa a las comunidades autónomas a través de las entregas a cuenta, se podrían duplicar por la controvertida subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Es la primera vez que el Ministerio de Hacienda cambia las reglas del juego que marcaban hasta ahora cada incremento del SMI. En la práctica, cada una de las subidas iba pareja con un incremento del mínimo de ingresos por trabajo que estaba exento de tributar. No han sido pocas las ocasiones en las que este Gobierno ha elevado la renta mínima. Desde 2018, el primer año de Sánchez en La Moncloa después de que prosperara la moción de censura, ha incrementado la renta hasta en siete ocasiones. La primera fue en 2019 y pasó de 735,9 euros hasta 900. Aquella fue el alza más notable y supuso un incremento del 22,3%. En las siguientes, aprobadas de forma anual, las subidas oscilaron entre el 8 y el 1,6%.En total, en todos estos años el SMI ha crecido más de un 50%.

Más allá del salario mínimo, cabe preguntarse cuál es la nómina media que perciben los riojanos. La respuesta la ofrece el informe 'Evolución salarial 2007-2024', elaborado por la escuela de negocios Eada y por ICSA Grupo, que revela que la retribución laboral media en 2024 de los riojanos fue de 22.832, la segunda más baja del país.