«Hay veces que llega el día 15 y estás sin un centavo»

Alina Reyes llegó a ser campeona de España de carabina 3x20 como tiradora olímpica de élite. Llego a España hace 24 años junto a sus padres y montó un restaurante, pero en la crisis del 2008 lo perdió todo. En el 2018 emigró a Alemania ... cuando aquí cobraba el salario mínimo, que entonces apenas llegaba a los 850 euros. Ha ejercido tanto en la hostelería como en la limpieza y en el cuidado de personas mayores, aunque asegura estar capacitada para realizar otros trabajos con profesionalidad, como la atención sociosanitaria,

Ahora, de nuevo en Logroño, y a sus 58 años, cuida de una persona mayor y cobra el salario mínimo interprofesional. «Cuido a una señora mayor que lo necesita y me tienen asegurada y cotizando, algo que agradezco profundamente porque muchas mujeres que trabajan internas no lo están y no tienen derecho a paro. La familia que me contrata es maravillosa», afirma Alina Reyes.

Madre soltera de una hija mayor de edad que tuvo dejar de estudiar para trabajar, la hispano-cubana cree que «las ayudas se agradecen en los momentos puntuales, pero lo normal debería ser que cada persona tenga su empleo, que es hasta saludable porque disminuye el estrés, los conflictos, evita la depresión y ayuda a continuar hacia adelante». No obstante, Alina confiesa que ella no pidió ayuda cuando más la necesitaba en gran parte por orgullo. La Asociación Colombiana de La Rioja (Color) le echa una mano actualmente. «Color me ayuda con la alimentación, son muy sociables y ayudan a cualquiera que lo necesite, no solo a los colombianos. Y también agradezco a mi casero porque a veces me retraso con los pagos, pero me da aire. Vivo de alquiler porque no me puedo comprar un piso», reconoce Alina Reyes.

«Caes en depresión»

Años atrás, cuando lo perdió todo, recuerda que «me quedé sin casa estando con mis padres, mi hija y mi perrito» y todavía arrastra alguna deuda. «Esta situación en la familia provoca separaciones... eres infeliz. A veces caes en depresión porque no ves la salida», admite Alina, que habla alemán e inglés y todavía está pagando deudas. En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, advierte de que no es mucho pero «estábamos dos pasos atrás respecto a otros países de la Unión Europea y ayuda a aliviar cualquier tipo de problema porque hay veces en que llega el día 15 y estás sin un centavo».

El problema, cree Alina, es que «no hay creación de empleo». «Estoy de acuerdo con que se haya subido el salario mínimo como idea coherente y para mejorar la calidad de vida porque durante muchos años no se subió y ya era hora», opina Alina, aunque se opone a que este tribute porque, entonces, lo que se percibe por un lado se pierde en impuestos.