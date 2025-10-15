La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo presenta 11.000 firmas en la Consejería

Pío García Logroño Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Eman Akram, la estudiante que ha entablado una batalla contra la administración educativa para que le permitan asistir a clase con el velo islámico, ha acudido esta mañana a la sede de la Consejería para entregar las 11.000 firmas que ha reunido a través de la plataforma Change.org. Akram cursa primero de Bachillerato Internacional en el IES Sagasta, que desde este año es uno de los cinco institutos riojanos que no permiten entrar en el aula con la cabeza cubierta, ni siquiera por motivos religiosos.

Akram ha depositado las firmas, que llevaba en una caja de cartón, en el registro de la Consejería de Educación. Minutos antes ha atendido a los muchos medios de comunicación, no todos locales, que estaban presentes en la explanada de la Bene. La alumna, española de origen pakistaní, ha recogido estos apoyos después de no haber obtenido respuesta favorable ni de el centro educativo ni del Gobierno de La Rioja ni de la propia organización que tutela el Bachillerato Internacional, con sede en Cardiff y a la que recurrió este verano, cuando supo que se iba a encontrar con ese problema en el IES Sagasta.

Ante la prensa, Eman Akram ha defendido que su derecho a portar el velo islámico nace de la Constitución española y que ningún reglamento interno puede vulnerar. «Me siento humillada. Yo me he puesto el pañuelo como musulmana por mi propia libertad. Lo mismo es obligar a una persona a llevar el velo que obligarla a quitárselo. Creo que no existe fundamento porque tanto la libertad religiosa como la de expresión están recogidas en la Constitución. Esto no es laicidad; España es democrática y hay que cumplir la Constitución».

La estudiante, que ahora se destapa la cabeza para acudir a clase, no sabe qué pasos dará a partir de ahora. «Tengo que mirarlo porque tampoco quiero que me perjudique a mis estudios», señala Akram, que ha agradecido el respaldo de muchos compañeros y profesores. «La Consejería debe tomar decisiones -resuelve-. Si en los institutos empiezan a prohibir el velo, estarán obligando a los musulmanes a elegir entre religión y educación y las dos cosas son fundamentales para cada persona».