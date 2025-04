Los expertos en violencia machista juzgan positivo el alza de denuncias por parte de víctimas extranjeras

No entiende de edades, clase social, formación o raíces culturales… Desde luego tampoco de fronteras. La violencia de género es una pandemia global frente a ... la que no hay antídotos universales. En España, en La Rioja, los efectos de los tratamientos han mejorado el diagnóstico pese a que la erradicación del mal es aún un sueño. En la batalla siempre se detectaba un colectivo que, bajo el yugo del negacionismo, era ajeno a cualquier terapia. Pero algo ha empezado a cambiar. Muchas mujeres extranjeras se han decidido a derribar muros, a romper su silencio de dolor y denunciar. Según los datos del Observatorio contra la Violencia de Género conocidos esta semana, las víctimas foráneas presentaron el pasado año 472 denuncias en la región y, por primera vez, superaron a las de las españolas, 389.

A falta de confirmar la tendencia, los expertos ven positivo el repunte, asentado, a su juicio, en las campañas informativas, el refuerzo de la red de apoyo y de la concienciación social junto a una mayor confianza de las víctimas

«Yo siempre digo que el hecho de que haya más denuncias no es negativo, porque las estimaciones dicen que, como máximo, solo el 30% de mujeres denuncia. Es decir, 7 de cada 10 casos no salen», asegura Noelia González, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Tras admitir su «sorpresa» por el hecho de que haya disminuido el 31,5% el número de víctimas españolas que han denunciado frente al 20% de subida entre las extranjeras, Noelia González intuye que dicho repunte «puede deberse a que las víctimas extranjeras cada vez confían más y se sienten con más libertad de denunciar gracias a la información, a la campañas, a la difusión y al teléfono 016. Es cierto que a la víctima cada vez se la cree más y hay más confianza y también puede ser que la ciudadanía en general está más concienciada y cada vez son más los vecinos que hacen una llamada de teléfono e incluso se puede abrir un protocolo cero por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el caso de que vayan a un domicilio y observen algo. Puede haber un poco de todo, pero insisto, que cada vez haya más denuncias es algo positivo porque quiere decir que las víctimas sienten más confianza para denunciar».

Junto al hecho de que «las víctimas llegadas de fuera ahora parecen sentirse más empoderadas a la hora de denunciar», la responsable de la Unidad también admite otras causas, como el hecho de que «en el ámbito de las personas extranjeras provenientes de sociedades muy machistas hay más casos de violencia».

Tras recordar que «en España nuestra sociedad también es machista», la experta alerta de que «la violencia de género es culpa del machismo, no del género, no de hombres y de mujeres. Es el machismo el que hace que los hombres cometan esos actos», defiende Noelia González, quien asevera con firmeza que «queda mucho por hacer, porque vemos muchas denuncias nuevas, pero se ven también muchos quebrantamientos de condena».

En este sentido, la radiografía actual en la comunidad no es nada alentadora. La Rioja cuenta hoy (los datos son a 3 de abril) con 911 casos activos en Viogen y nada menos que 880 víctimas, 483 españolas y 397 extranjeras, aunque las foráneas superan ya a las nacionales en el grupo etario de los 18 a los 30 años –108 frente a 104– y están muy cera en el de 31 a 45 –178 frente a 196–.

«Hay mucho trabajo todavía por delante», insiste la especialista, quien muestra una especial inquietud con los adolescentes. «Hay una tendencia, por desgracia, entre los jóvenes de negacionismo de la violencia de género y de ver el feminismo como un ataque hacia ellos», asegura, para añadir que «en el caso de ellas se dan episodios y no se denuncian, en ocasiones porque es verdad que todavía hay mujeres que creen que esos mitos del amor romántico que por desgracia hacen mucho daño porque algunas todavía creen que los celos son románticos». No obstante, sí cree que, en general, las mujeres jóvenes son más feministas y están más concienciadas, aunque muchas veces no hablan porque se ven muy atacadas por los chicos. Por lo tanto, indudablemente sí, queda muchísimo por hacer«, remacha la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer.

Demanda de ayuda

En la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de La Rioja no se ha constatado un gran incremento de usuarias extranjeras, según explica su directora, Bárbara Romo, quien detalla que «en los últimos diez años, el porcentaje de españolas varía entre el 57 y el 65% del total de mujeres atendidas; y en el de las extranjeras, entre el 35,4 y el 40%. «No tenemos ningún indicador que nos diga que ha habido un aumento exponencial, aunque es cierto que se ha mantenido y también es verdad que hay una sobrerepresentación de mujeres extranjeras».

117 mujeres de las 334 atendidas el año pasado en la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito en La Rioja eran de nacionalidad extranjera.

12,34% es la tasa de mujeres extranjeras de 16 o más años residentes en La Rioja respecto al censo femenino total de la región, 138.865.

016 número telefónico para la atención a todas las víctimas de violencia machista. Funciona las 24 horas del día y los 365 días al año. Está disponible en 53 idiomas diferentes, es gratuito y no deja huella en la factura telefónica.

De hecho, la población extranjera de mujeres de 16 o más años residentes en La Rioja asciende a poco más de 17.000, solo el 12,3% del censo femenino total (138.865). Así que las 217 españolas atendidas el pasado año suponían el 0,17% del colectivo (121.724) mientras que en el caso de las 117 extranjeras que recibieron asistencia la tasa se elevó al 0,68%.

La directora de la Oficina prefiere no entrar en cábalas. «Es todo muy relativo porque realmente no lo sabemos», asevera para añadir que «una vez dicho esto, tú te puedes sumar a las diferentes hipótesis sobre las estadísticas de denuncias. Normalmente se dice que aumentan las denuncias porque hay más sensibilización, puede ser, y porque la gente es más consciente que sufre un delito, pero no sabemos si es eso o es que se están realmente sufriendo más delitos. ¿Cuál es la única manera de comprar probar esas hipótesis? Pues con encuestas de victimización para saber realmente cuál es la cifra negra. Sería la única manera, porque lo demás es una hipótesis».

Estadísticas al margen, desde la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de La Rioja se insiste en el llamamiento a no callar. «Lo primero, siempre, es pedir ayuda. Durante muchos años se ha lanzado el mensaje de la denuncia y yo creo que es error porque nadie va a ir a denunciar motu proprio sin un asesoramiento, sin estar segura, con miedos… Una vez solicitada la ayuda va a tener un acompañamiento y asistencia integral, incluida la preparación de la denuncia», concluye Romo.