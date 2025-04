«Que no se queden en casa y callen, que salgan a la calle, pidan ayuda y denuncien»

El incremento de las denuncias entre las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género también se ve con buenos ojos desde algunas de las principales ... asociaciones de atención al inmigrante asentadas en la comunidad.

«Son datos muy positivos, sin duda», asegura rotundo Samar Ali Parveen, presidente de Amin (Asociación Mundo Inmigrante) La Rioja. «Nosotros estamos dando charlas y cursos sobre violencia contra la mujer, sobre violencia machista, sobre igualdad de género, sobre violencia familiar, sobre violencia contra las menores... Tenemos muchas líneas de trabajo. Cada semana tenemos una charla a través del Ayuntamiento de Logroño, del portal de igualdad de géneros y contra la violencia sobre la mujer; también hay varias redes que están trabajando casa por casa, en las asociaciones de padres y madres de los colegios, entre profesores y en los alumnos… La voz sale a la calle y las mujeres se deciden a buscar ayuda», explica, para también admitir que «el problema es que muchos de extranjeros que llegan aquí tienen otra cultura y otras costumbres y no estaban acostumbrados a saber estas cosas porque en muchos países está normalizado que el marido pueda pegar a la mujer, no la dejen salir para trabajar o a hacer la compra sola… En los países de tercer mundo no hay apoyos familiares, no hay apoyos para las mujeres y cuando llegan aquí a La Rioja, a España, a Europa ven que tienen derechos legales como la igualdad de género y que pueden estar igual que los hombres».

A su juicio, esa información y la confianza que se les da hace que hayan empezado a denunciar la realidad que están viviendo, estén con otro extranjero o con un español: «Las mujeres avanzan, saben que hay un apoyo, un respaldo. Yo por eso pido que cualquier persona, cualquier mujer, hija, madre o hermana que se sufra cualquier tipo de violencia, que pida apoyo y denuncie».

«Estamos para ello las asociaciones y para recordar que frente a ello tanto el Gobierno de la Rioja como el Ayuntamiento de Logroño tienen todo tipo de protocolos abiertos las 24 horas del día. Eso es. Hay que pedir ayuda y denunciar y tanto Guardia Civil como Policía Nacional y Policía Local están preparados en cualquier momento para activarse», recuerda el presidente de Amin, quien insiste en que «no se callen, esta no es la época ni estamos en ese mundo donde hay que sufrir y aguantar. Que no se queden en casa y callen, que salgan a la calle, pidan ayuda y denuncien».

«La gente está despertando»

«Sí, sí, es positivo que se denuncie, que salgan a la luz todos esos casos ocultos para intentar acabar con este drama. Es muy bueno que la gente se esté atreviendo a denunciar, porque antes no pasaba. Ese ha sido siempre nuestro consejo, hay que denunciar, independientemente de que tengas papeles o no, y pedir ayuda», coincide, por su parte, Domi Vega, presidenta de la asociación Latir, quien también admite el daño que hacen algunos casos en los que «la denuncia se debe únicamente a buscar un atajo para obtener los papeles».

La asociación ofrece cursos y formación. «Hacemos charlas y estamos en contacto con la Delegación del Gobierno, con el Gobierno de la Rioja, con el Ayuntamiento de Logroño, con la Red Vecinal... Intentamos estar informados y ofrecer pautas en las charlas porque no hay que quedarse calladas en casa, sino salir y denunciar. Cuando el caso es muy grave acompañamos a la víctima a la red de apoyo y tratamos de arroparla en todo momento», destaca Domi Vega.

«Yo pienso que la gente está despertando, ya no hay tantos países en los que las mujeres se queden calladas», defiende, aunque no obstante recuerda que «violencia de género existe en todos los ámbitos y queda mucha oculta. Se ha avanzado muchísimo, pero queda mucho por hacer. Yo particularmente pienso que la mujer musulmana todavía está teniendo que aguantar mucho, en especial las que llegan de ciertos países, porque la mujer marroquí está avanzando. Aunque se ha mejorado, en América Latina todavía hay países en los que no es fácil y hay que callar», admite, para poner un ejemplo clarificador: «A mí no se me olvida un caso en el que una mujer se metió a defender una amiga en un episodio de maltrato y fue ella la que le dijo 'Tú no te metas, que aunque marido mate, marido pegue, marido es'. Hay países en los que el machismo está todavía muy arraigado y muy concentrado, en hombres y en mujeres también».