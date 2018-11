Si no hay Dalsy... ¿qué le doy?

Hay productos que son más que productos: su penetración es tan grande que ya pasan a formar parte del paisaje de nuestras casas. El Dalsy es uno de ellos, un caso muy pocas veces repetido en el sector del medicamento. El «san Dalsy» es, en realidad, un antiinflamatorio, analgésico y antitérmico basado en ibuprofeno, como hay muchos en el mercado. Pero sin embargo, muchos padres de niños más o menos pequeños le adjudican un papel casi mágico para tratar leves males de sus hijos, tirando de una automedicación que, conviene recordar, siempre hay que mirar con mucho cuidado.

Y ahora resulta que no hay. Las farmacias se han quedado sin Dalsy, al menos sin el Dalsy más usual, el del 20mg/ml, el famoso jarabe con sabor a naranja. Evidentemente, es una molestia para quien esté acostumbrado (y hay niños muy cabezones, cierto), pero no es un problema terapéutico: hay decenas de alternativas al Dalsy con su mismo principio activo y en la misma proporción, que funcionan exactamente igual... y son más baratos. Aunque quizá no sepan tan bien, claro. Tanto es así, que la propia Agencia Española del Medicamento publicó recientemente una lista de hasta 18 alternativas autorizadas al Dalsy, para cubrir esa desaparición que no se solucionará al menos hasta junio del 2019.

ALTERNATIVAS - Fármacos con la misma composición (ibuprofeno), dosificación (20 mg/ml) y presentación (jarabe) que el Dalsy 20 Algidrín pediátrico, Nurofen pediátrico (fresa o naranja), Dolorac Pediátrico, Fiedosin, Iblasin, Ibupirac, Ibuprofeno Aldo-Unión, Ibuprofeno Apotex, Ibuprofeno Benel, Ibuprofeno Cinfa, Ibuprofeno Codramol, IbuprofenoFarmalid, Ibuprofeno Kern Pharma, Ibuprofeno Normon, Ibuprofeno Winadol, Paidofebril, Pirexin

El del Dalsy no es un caso único en las últimas semanas. Decenas de medicamentos han desaparecido de las farmacias españolas, en una coincidencia que tiene, según los expertos en el mercado farmacéutico, un origen común: el precio regulado de muchos medicamentos en España es de los más bajos en Europa, y ante la mínima escasez, los laboratorios tienden a dirigir sus productos hacia los mercados donde más beneficio sacan.

Escasez y precio

Escasez que puede llegar por problemas de suministro del principio activo, por ejemplo. O porque sean ciertas las informaciones no confirmadas de que grupos farmacéuticos ingleses están acaparando producto ante un hipotético Brexit que podría hacer subir sus costes

El Dalsy no está, en principio, en ese caso. Su problema es otro. Primero, en febrero de este año, se retiró un buen número de envases por un problema en su prospecto, que no avisaba de todo lo que debía. Ahora, parece tratarse de un cambio en la formulación, o es dice el laboratorio, que no se solucionará en meses. En todo caso, el Dalsy no sufre de precios bajos regulados. El laboratorio, Mylan, decidió sacarlo de los productos financiados en el 2015. Entonces, el Dalsy se vendía a 2,5 euros. Ahora, costaba (cuando se podía comprar, claro) alrededor de 7. Es lo que tiene el éxito.