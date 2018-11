TIEMPOS DE BOLSA

De forma genérica no se puede aconsejar dónde invertir porque todo depende, como tantas veces he mantenido en conferencias y en esta misma sección, del perfil ahorrador de cada persona. Es decir, del grado de aversión al riesgo de cada cual. No me gusta, es más rehúyo siempre que puedo, aconsejar por dónde debería ir la inversión del ahorro de los lectores porque, entre otras cosas, no todos somos iguales y, como he indicado anteriormente, cada uno tiene su perfil e invertir es una decisión individual. Lo que sí hago, y esa es una de las principales funciones de esta sección 'Finanzas de andar por casa', es explicar y analizar los diferentes productos para que el lector elija libremente dónde invertir. El momento económico actual es de incertidumbre, pero díganme ustedes qué momento no lo es. Siempre estamos con inseguridades, indecisiones y vacilaciones económicas y últimamente jurídicas. Nunca nos enfrentamos a una etapa clara, limpia, despejada y en la que sepamos cómo van a evolucionar los tipos de interés. Creo que no se ha dado ni se dará nunca, porque en el supuesto de que se diera tal situación los propios mercados forzarían el cambio del sentido. Es un imposible. Pues bien, lo cierto es que la rentabilidad fija está por los suelos e incluso en valores negativos. Y si logramos conseguir algún activo de renta fija en positivo la propia inflación le cambia el signo. En el día que escribo este artículo el bono a diez años español está a 1,57%, el inglés a 1,53%, el francés a 0,80% y el alemán a 0,43%. La inflación en España es del 2,30% (y subiendo) y en la Eurozona el 2,20%, lo que quiere decir que esas rentabilidades se quedan en valores negativos y nuestro dinero cada día vale menos, tiene menor valor adquisitivo que es lo mismo que decir que cada día tenemos menos capital. Para los muy conservadores, se pongan como se pongan, no hay otra medicina que la renta fija. Se tienen que resignar, no hay más remedio, aunque por otro lado dormirán tranquilos, sin inquietud ni angustias. Pero para aquellos que admitan riesgo (poco o mucho) tienen alternativa: invertir en bolsa. La bolsa a medio y largo plazo (10/15/20 años) es la inversión más rentable. Pero insisto, no me importa que me llamen pesado, para aquellos inversores que admitan riesgo. El índice Ibex 35 de la bolsa española en sus 25 años de historia (1992) ha dado una rentabilidad anual del 5,1% más un 4% en dividendos. Solamente con haber invertido en un fondo que replique el índice hubiéramos obtenido, sin sobresaltos, un 9,1% de rentabilidad anual. Lo que me lleva a dar varios consejos para invertir en bolsa. En primer lugar hay que invertir dinero «sobrante», el que seamos conscientes que no vamos a necesitar. Así evitaremos tener que desinvertir en momentos bajistas. Invertir a medio y largo plazo es olvidarnos de la inversión y no asustarnos si hay momentos, que los habrá, de pérdidas importantes. No apurar los beneficios hasta el último instante, que por cierto nunca se sabe cuál es, y que el último euro lo gane otro. Si invertimos nosotros directamente comprando acciones debemos seleccionar empresas solventes, nunca chicharros, y a ser posible que tengan buen historial de dividendos. Es recomendable elegir entre las que componen el Ibex 35. Debemos diversificar la inversión evitando comprar acciones de un solo segmento: solo bancos o solo de tecnológicas, etc... Que nuestra cartera de acciones tenga variedad de grupos: bancos, tecnológicas, constructoras, alimentarias, aseguradoras, etc. La razón es porque es muy difícil que todos los sectores caigan a la vez. La manera más fácil de invertir en bolsa es hacerlo a través de Fondos de Inversión; la cuestión es, ¿cuál elijo? Pues como he dicho al principio todo depende de nuestro perfil ahorrador. Y aquí me voy a mojar, sin que sirva de precedente, y para un inversor de perfil moderado yo elegiría un Fondo Índice, que es el que replica un índice bursátil, el que las comisiones son más bajas y el que apuesta por un país. Por todo lo cual, mi elección sería un Fondo de Inversión que únicamente replicara el Ibex 35. Pero claro, para eso hay que creer en España.