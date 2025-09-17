LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona L. R.

Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones

El acusado, que sufre «episodios de angustia con descontrol de los impulsos», deberá ingresar en un centro adecuado a su tipo de anomalía psíquica

La Rioja

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:21

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a cárcel a un logroñés residente en un municipio de la comunidad vecina que entre julio y septiembre ... de 2022 intentó agredir sexualmente a su hermano en varias ocasiones. El acusado, un hombre de 59 años que, según el fallo judicial, «presenta una inteligencia límite», durante la celebración del juicio reconoció los hechos y se conformó con la pena que el fiscal rebajó a dos años de cárcel por el delito continuado de violación en grado de tentativa y cinco de libertad vigilada, y otro año más de prisión por amenazas. No obstante, como padece síntomas ansioso depresivos y episodios de angustia con descontrol de los impulsos, que, según la sentencia, afectan de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas, la Audiencia impone al acusado el internamiento durante tres años en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía psíquica que sufre.

