Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a cárcel a un logroñés residente en un municipio de la comunidad vecina que entre julio y septiembre ... de 2022 intentó agredir sexualmente a su hermano en varias ocasiones. El acusado, un hombre de 59 años que, según el fallo judicial, «presenta una inteligencia límite», durante la celebración del juicio reconoció los hechos y se conformó con la pena que el fiscal rebajó a dos años de cárcel por el delito continuado de violación en grado de tentativa y cinco de libertad vigilada, y otro año más de prisión por amenazas. No obstante, como padece síntomas ansioso depresivos y episodios de angustia con descontrol de los impulsos, que, según la sentencia, afectan de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas, la Audiencia impone al acusado el internamiento durante tres años en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía psíquica que sufre.

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al año 2022. Desde mediados de julio hasta el 12 de agosto el procesado se dirigió en al menos cinco ocasiones a su hermano cuando se encontraba tumbado en su cama y «movido con ánimo lúbrico, se colocó junto a él y sin contar con su consentimiento» intentó sin éxito agredirle sexualmente. Unas prácticas que el hermano permitía en parte por el temor que le hacía sentir cuando le amenazaba con matarle «si no le dejaba hacer eso».

Sobre las 22.00 horas del 12 de agosto de 2022, el procesado, con ánimo «libidinoso» volvió a dirigirse a la habitación de su hermano quien se negó a realizar ciertas prácticas. Esa misma noche le amenazó diciéndole: «mañana, me las pagarás» y al día siguiente, se acercó a él y le intimidó asegurando que «le iba a agarrar del cuello e iba a incendiar la casa».

Como consecuencia de estos hechos, la víctima, que tenía reconocida una discapacidad del 67% por retraso mental ligero y problemas de espalda, presenta, según detalla la sentencia, sintomatología ansioso depresiva.