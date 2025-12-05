LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Comité Regional de UGT se ha reunido este viernes.

El Comité regional de UGT insta a frenar la pobreza laboral en La Rioja

La central manifesta su «grave preocupación» por el incremento de los accidentes graves en la comunidad autónoma

Europa Press

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

El Comité Regional de UGT se reunió este viernes en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción para analizar la actualidad sociolaboral riojana y trazar las nuevas líneas de actuación. El máximo órgano entre Congresos aprobó una resolución final que refleja los debates desarrollados en su seno y que reivindica como prioridades «el derecho a la verdad, la centralidad de los servicios públicos, la justicia social y unas condiciones de vida dignas como base de nuestra democracia».

El Comité apoya la propuesta conjunta de subida del SMI del 7,5% hasta los 1.273 euros en 14 pagas, «entendida como herramienta de justicia social y freno a la pobreza laboral y la precariedad» y, a su vez, insta a negociar un nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) «ambicioso» que «consolide la jornada máxima de 37,5 horas y avance hacia las 32 horas».

También pide que «establezca salarios justos que permitan un nivel de vida digno y erradiquen la pobreza laboral». «Tener empleo no puede ser compatible con vivir en la pobreza», añade la resolución.

Por otro lado, el Comité regional ha manifestado su «grave preocupación» por «el incremento de los accidentes graves en La Rioja, y condena especialmente las siete muertes por accidente laboral que hemos tenido que lamentar este año», exigiendo «mayor esfuerzo preventivo y de concienciación empresarial», así como «la reforma con urgencia de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya obsoleta».

Además ha reiterado la defensa «a ultranza de la sanidad y educación públicas», exigiendo una «apuesta real y decidida por los servicios sociales y las políticas de los cuidados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  6. 6 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  7. 7 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  8. 8 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  9. 9 La Policía Nacional registra varios domicilios en Logroño en busca de droga
  10. 10

    El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Comité regional de UGT insta a frenar la pobreza laboral en La Rioja

El Comité regional de UGT insta a frenar la pobreza laboral en La Rioja