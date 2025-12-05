El Comité regional de UGT insta a frenar la pobreza laboral en La Rioja La central manifesta su «grave preocupación» por el incremento de los accidentes graves en la comunidad autónoma

Europa Press Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:15

El Comité Regional de UGT se reunió este viernes en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción para analizar la actualidad sociolaboral riojana y trazar las nuevas líneas de actuación. El máximo órgano entre Congresos aprobó una resolución final que refleja los debates desarrollados en su seno y que reivindica como prioridades «el derecho a la verdad, la centralidad de los servicios públicos, la justicia social y unas condiciones de vida dignas como base de nuestra democracia».

El Comité apoya la propuesta conjunta de subida del SMI del 7,5% hasta los 1.273 euros en 14 pagas, «entendida como herramienta de justicia social y freno a la pobreza laboral y la precariedad» y, a su vez, insta a negociar un nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) «ambicioso» que «consolide la jornada máxima de 37,5 horas y avance hacia las 32 horas».

También pide que «establezca salarios justos que permitan un nivel de vida digno y erradiquen la pobreza laboral». «Tener empleo no puede ser compatible con vivir en la pobreza», añade la resolución.

Por otro lado, el Comité regional ha manifestado su «grave preocupación» por «el incremento de los accidentes graves en La Rioja, y condena especialmente las siete muertes por accidente laboral que hemos tenido que lamentar este año», exigiendo «mayor esfuerzo preventivo y de concienciación empresarial», así como «la reforma con urgencia de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya obsoleta».

Además ha reiterado la defensa «a ultranza de la sanidad y educación públicas», exigiendo una «apuesta real y decidida por los servicios sociales y las políticas de los cuidados».

