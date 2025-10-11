Coches abandonados y mal estado del parque San Adrián de Logroño, en el Teléfono del Lector La sección se centra este sábado en las horas extraordinarias y en el estado en el que se encuentran algunos árboles, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Mal estado del parque San Adrián

La sección empieza hoy con una queja por la situación del parque San Adrián, que el autor de la llamada describe de la siguiente manera: «Bancos rotos y llenos de cagadas de pájaros, papeleras prácticamente inexistentes, los juegos infantiles destrozados, el césped y árboles quemados y secos por el calor y el sol... Y para colmo de males ratas como gatos campando a sus anchas por doquier». Además, argumenta que si los vecinos «pagamos como una calle de primera queremos que nos devuelvan esa categoría, de la misma forma que alguien que compra un Mercedes no espera que le den luego un 600 cuando va a recogerlo».

Árbol peligroso en el parque del Carmen

Nos trasladamos a otro parque, el del Carmen. Una logroñesa avisa de que hay un árbol enfrente del estanque y de los columpios que tiene unas ramas «que se pueden romper, están muy curvadas y me da miedo que se rompan y caigan sobre alguien».

Coches abandonados en avenida de la Paz

Otra vecina de Logroño se queja de que «en la treintena de aparcamientos libres que hay en la zona de avenida de la Paz siempre están los mismos coches», que a ella le parece que están «como abandonados, tanto coches como furgonetas». Y añade: «No sé si controlan este tipo de estacionamientos, pero creo que deberían hacerlo para que no se ocupen siempre por los mismos vehículos».

Un paso en la avenida de la Solidaridad

Seguimos en la capital riojana con el mensaje de un lector que, a propósito de los nuevos pasos de peatones anunciados, recuerda que «en avenida Solidaridad se demandó ya hace años un paso, aprobado en las Juntas de Distrito y con proyecto, pero no se sabe nada de él, que estaría en frente de la pastelería Tupinamba, más o menos, y que es mucho más necesario».

Molesta porque no le llegan las cartas

La entrega de correspondencia por parte de Correos motiva la siguiente crítica. Una vecina del centro de Logroño se queja de que no le suelen llegar las cartas y «cuando me llegan se la depositan a otra vecina». Pone como ejemplo la notificación con los viajes del Imserso, «que no me ha llegado, y no puedo optar a los viajes». Y en el mismo sentido se refiere a las citaciones médicas. «Que solucionen esto, por favor», concluye.

Los médicos y las horas extraordinarias

Tras la información publicada en este diario sobre la cantidad de horas extraordinarias que no se pagan a los trabajadores, una lectora lanza la siguiente reflexión: «Que les pregunten a los médicos si cobran las horas extraordinarias, cobran muchas y bien pagadas».

Crítica por retener el periódico en los bares

«Me parecen muy maleducadas las personas que cogen el periódico de un bar y se ponen a rellenar los pasatiempos», inicia su llamada otro lector que propone a quienes acostumbran a realizar esta práctica «que compren el periódico, que no es tan caro, y estén todo el tiempo que quieran para hacer los pasatiempos».

Bandas reductoras en avenida de la Sierra

Finalizamos con la petición de otro lector para que «sustituyan las bandas reductoras de velocidad que han instalado al final de avenida de la Sierra, próximas al cruce con Sequoias». «Los conductores las esquivan pasando por el medio y no hacen nada. Ha sido un gasto inútil», señala.

... y La Guindilla Carteles «en muy mal estado» en Logroño

El remitente de esta fotodenuncia quiere evidenciar su malestar porque «muchos carteles como los de la imagen están en muy mal estado y así no cumplen su función». Ante esta situación, considera que «ya es hora de que los reparen o de que los quiten. Si algún día dieron una buena imagen de Logroño, hoy la dan deplorable», concluye a la espera de una limpieza.

