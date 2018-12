Las cinco opciones que tienes para ir a Madrid en coche desde La Rioja: ¿cuál te conviene más? David Fernández Lucas ¿Por dónde es mejor ir? ¿Qué es más barato? ¿Compensa subir a Miranda o seguir llendo a Burgos por Pancorbo? ¿Es mejor seguir por Soria? Y si estamos en La Rioja Baja... ¿Nos sale más caro que los de La Rioja Alta? DAVID FERNÁNDEZ LUCAS Logroño Sábado, 1 diciembre 2018, 09:17

Madrid es uno de los destinos más recurrentes para los riojanos. Para estudiar, para trabajar, para iniciar viajes o simplemente para visitar no hay riojano con coche que no haya 'bajado' a Madrid.

Y para recorrer estos aproximadamente 400 kilómetros hay varias posibilidades. Unas pagando y más rápidas y seguras; otras gratis pero con muchos kilómetros en carretera convecional con puertos...

Porque cuando uno decide montarse en su vehículo e ir a la capital debe tener en cuenta factores de precio y tiempo. Pues bien. Desde hoy esas variables han cambiado. Porque el peaje de la AP-1 ha desparecido y ahora es gratis llegar a Burgos. Se ha reducido el coste en un máximo de 12,25 euros el peaje, que es lo que costaba ir desde Armiñón (al lado de Miranda) hasta la capital castellanoleonesa.

Con esta nueva situación... ¿Por dónde es mejor ir? ¿Qué es más barato? ¿Compensa subir a Miranda o seguir llendo a Burgos por Pancorbo? ¿Es mejor seguir por Soria? Y si estamos en La Rioja Baja... ¿Nos sale más caro que los de La Rioja Alta?

Posibilidad 1 Logroño-Miranda de Ebro-Burgos-Madrid

Más rápido pero la más cara

393 kilómetros

Tiempo: 3 horas y 33 minutos

Precio en peajes: 5,35 euros/ (hasta ayer 17,50)

Muy pocos riojanos llegan a cruzar los riscos de Bilibio por la AP-68 para llegar a Miranda y de ahí cambiar a la vieja AP-1 camino de Madrid. Sobre todo porque había que pagar más peaje y porque si se tiene la Vía-T el recorrido Logroño-Haro salía gratis. Pero con la subida de barreras de Armiñón el viaje es el más rápido y sobre todo confortable para los que gustan de carreteras de doble vía. Es la única opción en la que nunca abandonaremos una autovía desde que salgamos de nuestra ciudad. ¿Merece la pena? Antes el precio era el triple. Ahora si no se tiene un descuento no supera los seis euros. Muchos se lo pensarán.

Ventajas: rápidez y comodidad de conducir siempre sobre vías rápidas.

Desventajas: son más kilómetros y es la opción más cara de todas.

Posibilidad 2 Logroño-Haro-Pancorbo-Burgos-Madrid

Una ruta clásica a revisar

376 kilómetros

Tiempo: 3 horas y 42minutos

Precio en peajes: 3,90 euros / (hasta ayer 12,55)

Salir de la AP-68 en Haro y coger la N-232 hasta Pancorbo es una de las opciones preferidas por lor riojanos del oeste. Porque muchos tienen la Via-T y salía bien dejar la autopista en la ciudad jarrera. Y también porque la N-232 hasta Pancorbo no es una carretera 'mala'. El tiempo que se perdía no era mucho si no topábamos con un conductor lento o un vehículo pesado.

Ahora los 8,65 euros que pagábamos sí o si desde Pancorbo a Burgos se han esfumado. Y sólo pagaremos lo que nos cueste llegar a Haro. ¿Interesante? Pues sí. Pero puestos a ir más rápido porque no seguir hasta Miranda... La diferencia en dinero entre una ruta y la otra no llega al precio medio de un café en una área de servicio (1,45 euros) Y en una autovía la velocidad siempre suele ser más rápida... El paisaje es igual de bonito en ambas rutas... Es cuestión de pensar si compensa cambiar de hábitos.

Ventajas: rápidez y prácticamente gratuita si se tiene la Via-T. Menos kilómetros que su hermana gemela

Desventajas: No es una vía de doble carril completa y hay que circular por la N-232 durante unos cuantos kilómetros.

Posibilidad 3 Logroño-Soria-Madrid

La más corta, pero no la más rápida

329 kilómetros

Tiempo: 3 horas y 38 minutos

Sin peajes.

Cuando uno sale de Logroño hacia el sur la vieja carretera se llama Avenida de Madrid. Es la ruta original hacia la capital de España. Atravesar Los Cameros , Piqueras, llegar a Soria y de ahí tomar la A-12 (Autovía de Navarra en Soria... así llamada) para acabar viendo en el monte el Arco de Medinaceli y saber que en breve pasaremos por Guadalajara y el corredor del Henares que nos conduzca a la capital.

Es el camino más corto. Pero tiene más peligro. Curvas, cambios de rasante....Y eso que Piqueras con el túnel se ha convertido en un paso sencillo. Pero la orografía, el mal tiempo en invierno y la presencia de camiones hacen que muchos riojanos se lo piensen y prefieran pagar en muchos casos.

Ventajas: Es completamente gratis y es el recorrido con menos kilómetros

Desventajas: Es peor carretera sobre todo en invierno y no se gana mucho tiempo.

Posibiilidad 4 Logroño-Santo Domingo-Burgos-Madrid

Por Burgos gratis pero con truco

363kilómetros

Tiempo: 3 horas y 56minutos

Sin peajes.

Hay 'viajes' para todos los gustos. Y hay una cuestión que plantearse. Si queremos ir a Madrid por Burgos a toda costa... ¿Por qué no tomar la otra vía alternativa a la AP-68? Desde que se acabara la autovía A-12 hasta Santo Domingo el tráfico de riojanos que deciden ir por esta ruta que pasa por Belorado hasta Burgos y de ahí coger la A-1 ha aumentado. Porque el puerto de La Pedraja no es tan complicado y pese al tráfico de camiones es fácil adelantar.

Vale que se tardaba más que yendo por Haro, pero sólo se perdía una media hora al mismo destino, Burgos, y lo fundamental, al no haber peaje el ahorro de los 12,25 o los 8,65 estaba garantizado.

¿Seguirá siendo una opción? Quizá desde Logroño no sea ya muy útil, pero desde zonas como Nájera o la misma Santo Domingo esta siga siendo la mejor ruta.

Ventajas: Es completamente gratis y no es mala carretera

Desventajas: El paso de un puerto y posibilidad de tráfico intenso.

Posibilidad 5 Logroño-Alfaro-Soria-Madrid

Porque La Rioja baja no va a Burgos

381 kilómetros (desde Logroño)

Tiempo: 3 horas y 58minutos

Peajes: 7,10 euros desde Logroño

La Rioja es más que Logroño. Y los calagurritanos, arnedanos o alfareños entre otros no 'suben' a Haro para ir Madrid. Ellos llegan a Castejón y esperan que de una vez se construya la autovía entre esa localidad navarra y Burgos para ir a la capital más rápido.

Pero soprende que pese a ser la ruta más inusual, el tiempo para llevarla a cabo desde Logroño sólo sea 20 minutos más que ir por Haro que está más cerca de la capital riojana que de Alfaro. Eso sí hay que pagar la AP-68 si no se tiene la Via-T. Habrá que esperar a que se acaben los tramos que faltan en Soria para considerarla una ruta con más posibilidades para todos los riojanos que no viven La Rioja Baja.

Ventajas: Si se vive en La Rioja Baja es la ruta natural

Desventajas: Hay que pagar un peaje y hay tramos de carretera convecional.