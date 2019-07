César Vea, atendido en Urgencias por su huelga de hambre Beatrice Pieper El actor riojano, que abandona esta forma de protesta, ha recibido la llamada del secretario de estado de Medio Ambiente con el que se reunirá el martes LA RIOJA Logroño Sábado, 27 julio 2019, 21:17

El actor riojano César Vea ha precisado este sábado atención médica por la huelga de hambre que mantiene en Madrid frente a la sede del PSOE desde hace dos semanas.

Vea, amenazado por deshaucio por las deudas contraídas tras el cambio de legislación de las energías renovables ha sido atendido por un mareo.

Vea inició esta protesta para denunciar una estafa: haber invertido en energía solar y verse endeudado hasta el cuello, engañado por un Gobierno que legisló retroactivamente e inmerso en una cadena de embargos que no hacen más que ahondar su pozo de angustia, como publicaba esta semana Diario La RIOJA. Su intención era la de no rendirse sin pelear: «De aquí solo me sacan un decreto ley o el Samur», advertía.

Este sábado, el riojano ha decidido abandonar su huelga de hambre tras una llamada, la del secretario de estado de Medio Ambiente. Así lo ha explicado en su Facebook. «Por petición del Señor Hugo Morán, secretario de estado de Medio Ambiente, acabo de suspender la huelga de hambre después de 13 días. El próximo martes 30 de julio nos reuniremos con la señora Cristina Narbona para encontrar una solución».