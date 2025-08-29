LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Catas, visitas, música, degustaciones... en la Jornada de Puertas Abiertas de Ábalos

La cita, que se celebrará el 6 de septiembre, pretende difundir la tradición vitivínicola y la riqueza patrimonial y cultura de la localidad

Lucía García-Blanco

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:24

El alcalde de Ábalos, Vicente Urquía, y la presidenta de la Asociación de Mujeres de Ábalos, Mónica Sáenz, han presentado en la mañana de hoy en la Casa de los Periodistas la XXVIII Jornada de Puertas Abiertas de este municipio de La Rioja Alta, una cita que será celebrada el sábado 6 de septiembre y que pretende difundir la tradición vitivínicola y la riqueza patrimonial y cultura de la localidad.

Urquía ha destacado el carácter pionero de esta iniciativa, «la primera en La Rioja que abrió las bodegas al público para que los visitantes pudieran conocerlas y degustar sus vinos», y ha subrayado que la actividad se ha consolidado como un referente que cada año atrae a vecinos, visitantes y turistas.

Asimismo, ha felicitado a la Asociación de Mujeres de Ábalos por sus 30 años de trayectoria, «tres décadas de entrega y compromiso con la promoción del pueblo».

Por su parte, Sáenz ha explicado el programa de actividades, que incluye degustaciones de vinos de ocho bodegas familiares -Abeica, Eduardo Garrido, Fernández Eguíluz, Puelles, Real Divisa, Ruiz Del Portal, Solabal y Solana De Ramírez-, visitas guiadas al patrimonio local, un mercado de productos riojanos, actuaciones musicales y actividades infantiles.

Uno de los momentos más esperados de esta jornada es el tradicional pisado de la uva en los lagares rupestres, «una experiencia muy familiar que gusta especialmente a los niños», ha explicado Sáenz. También habrá un tren turístico que recorrerá el municipio y facilitará los traslados entre las bodegas.

El programa se completará con almuerzos, danza y música en la calle, batucada por la tarde y DJs por la noche. «Queremos que sea un día completo, en el que se disfrute del vino, de la cultura y de la convivencia en familia», ha señalado la presidenta de la asociación.

Las Jornadas de Puertas Abiertas de Ábalos, que cumplen 28 ediciones, cuentan con la implicación de todo el pueblo y se celebran cada primer sábado de septiembre.

