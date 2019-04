Bauzá elude un no rotundo a un pacto postelectoral con el PSOE Bauzá, este lunes, en su comparecencia. / Juan Marín El eurocandidato de Ciudadanos defiende el proyecto renovador de su partido frente al «caos» que representa Pedro Sánchez ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 22 abril 2019, 12:48

El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo José Ramón Bauzá ha evitado en Logroño un no tajante a un posible pacto electoral con el PSOE de Pedro Sánchez. Bauza, expresidente del PP balear entre los años 2009 y 2015 y de la comunidad autónoma entre el 2011 y el 2015, ha asegurado, al ser cuestionado sobre la encuesta de GAD3 hecha pública hoy por Diario LA RIOJA, en la que el candidato socialista alcanzaría la mayoría suficiente con el apoyo de la formación naranja, que «nuestro proyecto es un proyecto definitorio e igual en cualquier lugar de España, yo digo lo mismo allá donde vaya, y se basa en el liberalismo, la igualdad de oportunidades y el constitucionalismo. Nosotros no miramos a los demás, no estamos mirando de reojo a ver qué hacen los otros, pensamos en nuestro proyecto y en llevarlo a cabo, en asumir los compromisos que suscribimos delante de cada uno de los ciudadanos, los colectivos y las instituciones a las que queremos aspirar a presidir y a obtener representación; ese es nuestro único objetivo, hablar de nuestro proyecto y de nuestros compromisos y a partir de ahí, ya veremos».

Arropado en la sede de Ciudadanos por las candidatas por La Rioja al Congreso, María Luisa Alonso, y al Senado, Irene de Juan, Bauzá ha advertido de que «las elecciones generales del próximo domingo no son solo importantes, sino trascendentales porque España se juega mucho, nos jugamos un proyecto como el que nosotros representamos, basado en la regeneración, en la ilusión frente al modelo que encarna Pedro Sánchez, que está basado en el caos, que es un proyecto unipersonal y que como ha demostrado, por lo que ha dicho o por lo que deja de decir, esta dispuesto a mantener su silla, su presidencia a cualquier precio, entre otros, pactando con los independentistas».

Liberalismo frente a cupos

El eurocandidato de Ciudadanos ha defendido que el proyecto de su nuevo partido es «ilusionante porque es renovador, está basado en las personas, en el constitucionalismo y, sobre todo, en la igualdad de oportunidades, en el liberalismo», una idea trascendental que tiene su mejor ejemplo en La Rioja, ha asegurado. «Para mí es un placer estar aquí, donde tengo muy buenos amigos, porque esta comunidad es un ejemplo claro de lo necesaria que es la implantación del liberalismo. La Rioja tiene talento y un potencial extraordinario, con una de las industrias más importantes de España, en muchos sectores, por ejemplo el vino. Es una región pequeña, pero tiene una implantación extraordinaria en el mundo, pues imagínense las oportunidades que tendría La Rioja si el liberalismo, la igualdad de oportunidades, se implantara realmente cuando a pocos kilómetros de distancia de aquí vemos que hay otras regiones con una serie de ventajas fiscales y económicas, como el cuponazo de Navarra o el País Vasco, que hacen imposible competir en igualdad de oportunidades«, ha defendido para remachar con su compromiso de «ser el eurodiputado que La Rioja tenga desde el primer minuto en el que yo tenga la oportunidad de asumir esa responsabilidad en el Parlamento Europeo».

Por su parte, María Luisa Alonso, candidata al Congreso por Ciudadanos La Rioja, ha destacado que Bauzá es un ejemplo de la buena decisión de su partido de «abrirse al talento de gente de otros espacios políticos, gente con vocación de servicio público que comparte nuestros valores y principios, nuestro compromiso por la renovación, la lucha contra los privilegios y los independentismos».