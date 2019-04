Los laboristas dan a May el 'claro propósito' para la prórroga AFP Cuatro horas de reunión de grandes espadas del Gobierno y de la oposición reavivan la idea de un acuerdo sobre el 'brexit' IÑIGO GURRUCHAGA Londres Martes, 9 abril 2019, 19:27

Ministros del Gobierno y responsables de importantes carteras en la oposición laborista han mantenido una reunión de cuatro horas en la búsqueda de un acuerdo que permita una salida ordenada de la Unión Europea y se reunirán de nuevo el jueves, tras la celebración del Consejo Europeo convocado para decidir la política comunitaria ante las circunstancias del 'brexit' en Reino Unido.

El 21 de marzo el Consejo había establecido un plazo para la marcha británica hasta el 22 de mayo si la primera ministra, Theresa May, lograba que el Acuerdo de Retirada fuese ratificado por el Parlamento antes del 12 de abril. No ha ocurrido y, por tanto, Reino Unido está obligado a solicitar una prórroga, que May quiere hasta el 30 de junio.

Aunque el comunicado del Consejo no especificó qué ocurriría ante la no ratificación del Acuerdo en esta fecha, diferentes líderes europeos, como los primeros ministros de Irlanda y Francia, Leo Varadkar y Emmanuel Macron, han afirmado que, si May quiere una nueva extensión del plazo de ratificación para evitar una salida abrupta, debe ofrecer «un propósito claro» para la prórroga.

May ya lo tiene. Aunque los problemas del Gobierno conservador y del Partido Laborista para llegar a un acuerdo sobre una modalidad más suave del 'brexit' incluyen en ambos casos riesgos de ruptura de sus grupos parlamentarios y enfado de secciones amplias de sus votantes, ambos han ofrecido un sentido de avance en la negociación. Londres- puede decir May- necesita tiempo para tramar este consenso.

Bandos

Del lado del Gobierno, una galería de ministros. Si en las reuniones posteriores al encuentro inicial de los líderes, May ha sido representada por su viceprimer ministro, David Lidington, y el responsable del 'brexit', Stephen Barclay, esta vez se han sumado el de Hacienda, el de Medioambiente y Agricultura, el de Industria, el jefe de disciplina del grupo parlamentario,…

La delegación laborista ha sido también realzada. En previos encuentros han acudido sir Keir Starmer, responsable del 'brexit' en la oposición, Rebecca Long Bailey, de Industria, y el responsable de estrategia Seumas Milne, experiodista, sobre el que un exdirector del servicio secreto dijo que no debe acceder a papeles confidenciales del Estado. Se les sumó esta vez John McDonnell, con un currículum que horroriza al establishment y mano derecha de Jeremy Corbyn.

Habrían tratado de los mismos temas que en sesiones precedentes- unión aduanera, acceso al mercado común, derechos de trabajadores, cambios en la Declaración Política,...-, pero McDonell señaló antes de entrar en la reunión que se iban a concentrar también en la cuestión del atrincheramiento o afianzamiento legal del posible acuerdo para que futuros gobiernos no puedan deshacerse del producto de esta negociación.