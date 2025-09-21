La solidez de Iztueta y el tino de Jaka tienen premio

La feria de San Mateo arrancó este domingo con la grada bastante repleta y el triunfo de Jaka e Iztueta sobre Larrazabal-Mariezkurrena (22-13). ... La suerte del partido parecía estar en el duelo de los zagueros y lo cierto es que este domingo Iztueta estuvo mejor que un Mariezkurrena demasiado irregular para contrarrestar lo que tenía enfrente. Además, Jaka sumó más en la delantera ante un casi inédito Larrazabal.

Fue más acertada la puesta en escena de la pareja colorada que abrió diferencias en el marcador con una tacada inicial de 5-0, incluidos dos saques encajados por azules.

Sin embargo, Larrazabal y Mariezkurrena no se fueron del partido y comprimieron el marcador (5-4) para mayor difrute del respetable que ayer sí acudió en buen número al Adarraga.

Se movía el partido de manera pendular y ahora le tocaba sumar a la pareja colorada, gracias a dos errores de Larrazabal (7-4). Jaka fue capaz de mover al ancho a Larrazabal para acabar atrás en el siguiente tanto (8-4). Y el propio delantero de Lizarza protagonizó en el siguiente tanto el gancho de la tarde. Ajustado, abriendo ángulo y fuera del alcance del delantero de Amurrio.

Antes del primer descanso obligado (12-4) llegaron dos fallos de un Mariezkurrena muy obligado, el segundo junto a la cámara de televisión acompañado de un juramento en todo lo alto, y otro tanto de Jaka.

Parecía que la dupla Larrazabal y Mariezkurrena había aprendido la lección y sumó dos tantos rápidos en el retorno del juego: un error de Iztueta y un pelotazo del delantero azul que encontró el hueco entre los rivales (12-6).

Estiró el electrónico la pareja colorada hasta el 16-6 gracias a una tacada (4-0) con una volea de Jaka, dos errores de Larrazabal y un saque. Parecía que el duelo estaba ya en poder de la pareja colorada, pero en pelota no hay nada escrito de antemano y el Adarraga vivió un intento de remontada de la pareja colorada.

Especialmente aplaudido fue el 17-10, que contó con una enorme defensa de Iztueta y un dos paredes de Mariezkurrena que botó un centímetro antes de la línea de contracancha.

Iker Larrazabal consiguió atropellar a Erik Jaka con un pelotazo violento por bajo en el siguiente tanto (17-11) y a continuación fue Iztueta el que fallo con la espada contra la pared (17-12). El delantero azul bajó la esférica por pared, aprovechando la inercia positiva, y Jaka no fue capaz de levantar el recado (17-13).

De estar cerca, al adiós

«Sí se puede», gritaba el público del Adarraga, que quería ver más pelota. Y lo cierto es que nadie podía esperar que el duelo estuviera a punto de cerrarse por la vía rápida. Mariezkurrena se cortocircuitó e intentó una carambola desde el cinco, con el tanto dominado, que fue mala directamente.

No desaprovecharon los colorados el regalo del zaguero navarro y pisaron el acelerador hasta el 22-13 final. Espectacular el gancho de Jaka que puso al público en pie (19-13) y el siguiente tanto, sumado gracias a una carambola de golpe seco, violento y rápido, que dejó a Larrazabal con el molde y a colorados acariciando el primer punto en la feria de San Mateo (20-13).

El duelo estaba decidido y solo faltaba conocer cómo sería el desenlace. Jaka sumó un punto más con una pelota que corrió por pared y en el último tanto del partido fue Mariezkurrena el que no acertó a llevar a buena un golpe de aire de Erik Jaka (22-13).

Arrancó la tarde del domingo de San Mateo en el frontón Javier Adarraga con un duelo del grupo B del torneo Serie B, y que finalizó con el triunfo de Senar-Eskiroz ante Amiano-Imaz (22-17).