La solidez de Iztueta y el tino de Jaka tienen premio
Mariezkurrena no pudo demostrar el nivel de los últimos partidos y este domingo alternó aciertos con demasiados errores no forzados
Logroño
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:44
La feria de San Mateo arrancó este domingo con la grada bastante repleta y el triunfo de Jaka e Iztueta sobre Larrazabal-Mariezkurrena (22-13). ... La suerte del partido parecía estar en el duelo de los zagueros y lo cierto es que este domingo Iztueta estuvo mejor que un Mariezkurrena demasiado irregular para contrarrestar lo que tenía enfrente. Además, Jaka sumó más en la delantera ante un casi inédito Larrazabal.
Fue más acertada la puesta en escena de la pareja colorada que abrió diferencias en el marcador con una tacada inicial de 5-0, incluidos dos saques encajados por azules.
Sin embargo, Larrazabal y Mariezkurrena no se fueron del partido y comprimieron el marcador (5-4) para mayor difrute del respetable que ayer sí acudió en buen número al Adarraga.
Se movía el partido de manera pendular y ahora le tocaba sumar a la pareja colorada, gracias a dos errores de Larrazabal (7-4). Jaka fue capaz de mover al ancho a Larrazabal para acabar atrás en el siguiente tanto (8-4). Y el propio delantero de Lizarza protagonizó en el siguiente tanto el gancho de la tarde. Ajustado, abriendo ángulo y fuera del alcance del delantero de Amurrio.
Antes del primer descanso obligado (12-4) llegaron dos fallos de un Mariezkurrena muy obligado, el segundo junto a la cámara de televisión acompañado de un juramento en todo lo alto, y otro tanto de Jaka.
Parecía que la dupla Larrazabal y Mariezkurrena había aprendido la lección y sumó dos tantos rápidos en el retorno del juego: un error de Iztueta y un pelotazo del delantero azul que encontró el hueco entre los rivales (12-6).
Estiró el electrónico la pareja colorada hasta el 16-6 gracias a una tacada (4-0) con una volea de Jaka, dos errores de Larrazabal y un saque. Parecía que el duelo estaba ya en poder de la pareja colorada, pero en pelota no hay nada escrito de antemano y el Adarraga vivió un intento de remontada de la pareja colorada.
Especialmente aplaudido fue el 17-10, que contó con una enorme defensa de Iztueta y un dos paredes de Mariezkurrena que botó un centímetro antes de la línea de contracancha.
Iker Larrazabal consiguió atropellar a Erik Jaka con un pelotazo violento por bajo en el siguiente tanto (17-11) y a continuación fue Iztueta el que fallo con la espada contra la pared (17-12). El delantero azul bajó la esférica por pared, aprovechando la inercia positiva, y Jaka no fue capaz de levantar el recado (17-13).
De estar cerca, al adiós
«Sí se puede», gritaba el público del Adarraga, que quería ver más pelota. Y lo cierto es que nadie podía esperar que el duelo estuviera a punto de cerrarse por la vía rápida. Mariezkurrena se cortocircuitó e intentó una carambola desde el cinco, con el tanto dominado, que fue mala directamente.
No desaprovecharon los colorados el regalo del zaguero navarro y pisaron el acelerador hasta el 22-13 final. Espectacular el gancho de Jaka que puso al público en pie (19-13) y el siguiente tanto, sumado gracias a una carambola de golpe seco, violento y rápido, que dejó a Larrazabal con el molde y a colorados acariciando el primer punto en la feria de San Mateo (20-13).
El duelo estaba decidido y solo faltaba conocer cómo sería el desenlace. Jaka sumó un punto más con una pelota que corrió por pared y en el último tanto del partido fue Mariezkurrena el que no acertó a llevar a buena un golpe de aire de Erik Jaka (22-13).
Arrancó la tarde del domingo de San Mateo en el frontón Javier Adarraga con un duelo del grupo B del torneo Serie B, y que finalizó con el triunfo de Senar-Eskiroz ante Amiano-Imaz (22-17).
Zabala y Altuna provocan el primer lleno de la feria
Fiestas de San Mateo, feria de pelota profesional y enfrentamiento Zabala-Altuna III. La suma de todos estos factores tiene una consecuencia clara: primer lleno en el frontón Adarraga. Nadie se quiere perder el estreno de los finalistas de los dos últimos años contra la gran novedad de la feria: la pareja formada por Altuna y Ezkurdia.
Javier Zabala nunca ha escondido que para él, esta «es la semana más bonita y más especial del año para jugar». El delantero logroñés tiene entre ceja y ceja subir a lo más alto del podio el próximo domingo después de dos disparos al palo en las dos ediciones precedentes. Llega con una inercia positiva después de tocar fondo y siente que este es su año.
Mucha de la suerte que corra la pareja Zabala-Zabaleta está en las manos del zaguero de Echarren. No llega muy sobrado el navarro a la cita de San Mateo y además este pasado sábado participó en el partido de despedida de Mikel Urrutikoetxea. Habrá que comprobar si esto le pasa factura en su rendimiento esta tarde en el frontón Adarraga.
Sirva como consuelo que en este mismo partido también participó Jokin Altuna. El delantero de Amézqueta es un pelotari diferencial, de los pocos del cuadro profesional capaz de ofrecer cosas distintas a un respetable ávido de artistas y un poco harto de portentos físicos.
Jokin Altuna formará con Joseba Ezkurdia en la zaga. No es la primera vez que ambos juegan juntos, aunque no es habitual ver al de Arbizu cerca del rebote. «Da un poco miedo, de respeto. La empresa me lo propuso... Al mismo tiempo es motivante y jugar con Jokin (Altuna) siempre es bonito», reconocía Ezkurdia el día de la presentación de la feria.
El festival de esta tarde arranca a las 19.15 horas (sin televisión) con el partido del torneo Serie B, del grupo A, entre las parejas formadas por Elordi-Gabirondo, por un lado, y Murua-Bikuña, por otro.
No solo de pelota profesional vive el hombre. Los aficionados también tienen su espacio y todos los 'sanmetos' son protagonistas en el frontón del Revellín. Y este 2025 no es una excepción. Así, esta mañana comienzan cuatro días de pelota que finalizarán este jueves con la disputa de la final del torneo de La Vendimia.
A partir de las 11.00 horas y con entrada gratuita, el festival de este lunes incluye tres partidos de parejas. Arrancan la mañana Irai y Mateo contra la pareja formada por Guillermo y Kenai.
La segunda cita de la mañana enfrenta al logroñés O. Lázaro y al zaguero de Fuenmayor Petaca contra el delantero logroñés Gonzalo F. y Rodrigo (San Asensio).
Por último, la pareja formada por Gonzalo R. (Logroño) y Natalio (Uruñuela) se enfrentan a D. Lázaro (Logroño) y Abraham (Uruñuela).
El momento culmen de la pelota aficionada llegará este jueves con la disputa de la final del torneo de La Vendimia: Asier-Canseco contra Lerena-Capellán III.
