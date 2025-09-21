LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los cuatro protagonistas se saludan al final del partido. LOF
Pelota

La solidez de Iztueta y el tino de Jaka tienen premio

Mariezkurrena no pudo demostrar el nivel de los últimos partidos y este domingo alternó aciertos con demasiados errores no forzados

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:44

La feria de San Mateo arrancó este domingo con la grada bastante repleta y el triunfo de Jaka e Iztueta sobre Larrazabal-Mariezkurrena (22-13). ... La suerte del partido parecía estar en el duelo de los zagueros y lo cierto es que este domingo Iztueta estuvo mejor que un Mariezkurrena demasiado irregular para contrarrestar lo que tenía enfrente. Además, Jaka sumó más en la delantera ante un casi inédito Larrazabal.

