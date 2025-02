Javier Zabala regresará el sábado al Campeonato de Parejas B después de dos semanas de ausencia, cuidando su mano izquierda. Este martes se ejercitó en ... el Javier Adarraga, centrado en la respuesta de esa mano al juego de aire. El sábado se juega el pase a semifinales después de unas largas catorces semanas en las que se ha perdido diez citas. «No llegó al cien por cien, pero si en condiciones de ganar el partido», advierte.

- ¿Qué tal su mano izquierda?

- Bien, bien. Hoy -por ayer- ya he quitado el miedo a golpear la pelota. No es lo mismo que estar bien y entrenando y jugando cada semana, pero es un paso adelante.

- ¿Ha sido el primer día de frontón en estas dos semanas?

- Hice un par de días la semana pasada, aunque aún no había entrado de aire. Es cuando más noto la mano. Estas dos semanas me han venido bien para curar la mano y trabajar en el gimnasio, pero siempre es mejor jugar cada fin de semana. Además, hubiera preferido jugar para luchar esa segunda plaza.

- ¿Y en qué condiciones afrontar su partido?

- Está claro que al cien por cien, no porque no he podido ni entrenar ni jugar con normalidad últimamente. El miedo, al menos un poco, existe cuando piensas en si las manos responderán o no el sábado. Pero, bueno, creo que llego en condiciones de jugar y ganar el partido.

- Encaran el 'play off' desde la cuarta plaza. ¿Le satisface esa posición o esperaba una mejor tras la primera fase?

- El 'play off' siempre es bueno si lo ganas porque juegas una semana más y exige por lo que significa, pero también es verdad que se trata de un partido a cara o cruz en el que asumes el riesgo de quedar fuera. Si ganamos, perfecto.

- Egiguren y Bikuña son sus rivales. Les han ganado en una de las dos ocasiones en las que se han medido. ¿Cómo define a esta pareja?

- Dos pelotaris de nivel. Egiguren está terminando bien los tantos y cuando defiende es muy duro. Bikuña da mucha velocidad a la pelota, tanto por arriba como por abajo. Tienen capacidad para hacernos daño.

- ¿Puede afectarle a Bikuña la derrota del domingo en San Sebastián?

- Las derrotas siempre molestan, pero Bikuña es un zaguero con experiencia y no piensa ya en esa derrota. Entiendo que está olvidada. No creo que no le afecte.

- ¿Qué tienen que hacer bien el sábado para ganar y que no deben hacer?

- Los días en los que no hemos fallado hemos sido capaces de ganar a cualquiera. Debemos centrarnos en no cometer errores y en meter el ritmo al partido.

- En suma, evitar la irregularidad que les ha marcado en estos catorce partidos.

- Sí, sí, Hemos sido muy irregulares y sobre todo hemos jugado por rachas. Cuando hemos estado bien, hemos ganado y cuando no, nos hemos hundido. Hemos fallado bastante en los partidos que hemos perdido. El sábado será necesario mostrar la cara buena de la pareja.

- En semifinales están ya Senar y Ezkiroz y Zubizarreta y Morgaetxebarria. ¿Eran las favoritas para usted?

- Los números dicen que ambas parejas han sido las mejores, aunque creo que nosotros y Darío y Gabirondo también podíamos haber estado ahí.