Cartel anunciador de los partidos de pelota.
Pelota

El frontón Barberito I de Calahorra acoge dos partidos el sábado

Titín V, Medel, Garrido, Markaida, Labaka, Merino II, Igoa e Iturriaga participarán en el festival previo a las fiestas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 19 de agosto 2025, 11:15

El sábado 23 de agosto se disputarán dos partidos de parejas en el frontón Barberito I de Calahorra. La cita deportiva es uno de los actos previos a las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio y está organizada por el Ayuntamiento en la colaboración de la empresa Garfe.

Alas 18.00 horas se enfrentarán los riojanos Titín V y Medel con Garrido, de Arnedo, y Markaida, de Oyón. Después comenzará el partido de profesionales. El delantero vasco Labaka y el zaguero riojano Merino II jugarán contra los navarros Igoa y Iturriaga, respectivamente.

Las entradas cuestan 7 euros en venta anticipada y se pueden adquirir en los bares Aster de Calahorra y Morros de Arnedo y 'on line' en la web de garfe. este enlace: https://garfepelota.com/comprar-entradas/. También se podrán comprar en la taquilla del frontón 'Barberito I' a 10 euros el mismo día de los partidos.

