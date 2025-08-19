El frontón Barberito I de Calahorra acoge dos partidos el sábado

Sanda Sainz Martes, 19 de agosto 2025, 11:15 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

El sábado 23 de agosto se disputarán dos partidos de parejas en el frontón Barberito I de Calahorra. La cita deportiva es uno de los actos previos a las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio y está organizada por el Ayuntamiento en la colaboración de la empresa Garfe.

Alas 18.00 horas se enfrentarán los riojanos Titín V y Medel con Garrido, de Arnedo, y Markaida, de Oyón. Después comenzará el partido de profesionales. El delantero vasco Labaka y el zaguero riojano Merino II jugarán contra los navarros Igoa y Iturriaga, respectivamente.

Las entradas cuestan 7 euros en venta anticipada y se pueden adquirir en los bares Aster de Calahorra y Morros de Arnedo y 'on line' en la web de garfe. este enlace: https://garfepelota.com/comprar-entradas/. También se podrán comprar en la taquilla del frontón 'Barberito I' a 10 euros el mismo día de los partidos.

