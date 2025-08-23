Elordi y Zabaleta no dan opción a Artola e Iztueta en la final de Bilbao

Albisu y Zabaleta se llevaron ayer el triunfo en la Semana Grande Bilbao. La pareja azul se impuso a Artola e Iztueta (15-22) en ... un encuentro que rompieron pronto a su favor y que posteriormente los colorados maquillaron un poco.

La salida de los vencedores fue fulgurante y no dieron opción a Artola e Iztueta, que no veían cómo hincarle el diente a sus contrincantes. Fueron gestándose unas diferencias que a la postres serían definitivas. Elordi y Zabaleta se sentaron en el primer descanso con un marcador contundente (1-12), después de ir 0-3 y 1-8.

No varió mucho la tónica tras la reanudación del juego en el frontón Bizkaia de Bilbao. La decoración era similar y se repetía el mismo ritual: segundo descanso con claro dominio azul en el electrónico (6-18).

Se abrió un rayo de esperanza para Artola e Iztueta que completaron un parcial de 6-1 para comprimir algo el marcador (12-19) y meterle algo de picante a una final que apenas tenía emoción hasta el momento. Llegaron con la inercia a ponerse 15-20, pero hasta ese momento duró la aventura para colorados. Elordi y Zabaleta decidieron el partido a su favor 15-22 y se llevaron el título. Además, Elordi fue elegido mejor jugador de la final.

En el primer partido, que correspondía a la final de Serie B, el triunfo fue para Murua y Bikuña que se impusieron con claridad a Senar y Morgaetxebarria (12-22).

La pelota profesional para hoy en Berruete (18.00 horas) con el festival que arranca con un duelo de parejas Alberdi II-Ugartemendia contra De la Fuente-Gaskue. Y a continuación, P. Etxeberria-Morgaetxebarria contra Salaberria-Aranguren del Masters Serie B.