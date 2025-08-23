Elordi y Zabaleta no dan opción a Artola e Iztueta en la final de Bilbao

PelotaElordi y Zabaleta no dan opción a Artola e Iztueta en la final de Bilbao
Los vencedores firmaron un arranque arrollador y se fueron al primer descanso con una contundente ventaja 1-12
Logroño
Sábado, 23 de agosto 2025, 10:51
Albisu y Zabaleta se llevaron ayer el triunfo en la Semana Grande Bilbao. La pareja azul se impuso a Artola e Iztueta (15-22) en ... un encuentro que rompieron pronto a su favor y que posteriormente los colorados maquillaron un poco.
La salida de los vencedores fue fulgurante y no dieron opción a Artola e Iztueta, que no veían cómo hincarle el diente a sus contrincantes. Fueron gestándose unas diferencias que a la postres serían definitivas. Elordi y Zabaleta se sentaron en el primer descanso con un marcador contundente (1-12), después de ir 0-3 y 1-8.
No varió mucho la tónica tras la reanudación del juego en el frontón Bizkaia de Bilbao. La decoración era similar y se repetía el mismo ritual: segundo descanso con claro dominio azul en el electrónico (6-18).
Se abrió un rayo de esperanza para Artola e Iztueta que completaron un parcial de 6-1 para comprimir algo el marcador (12-19) y meterle algo de picante a una final que apenas tenía emoción hasta el momento. Llegaron con la inercia a ponerse 15-20, pero hasta ese momento duró la aventura para colorados. Elordi y Zabaleta decidieron el partido a su favor 15-22 y se llevaron el título. Además, Elordi fue elegido mejor jugador de la final.
En el primer partido, que correspondía a la final de Serie B, el triunfo fue para Murua y Bikuña que se impusieron con claridad a Senar y Morgaetxebarria (12-22).
La pelota profesional para hoy en Berruete (18.00 horas) con el festival que arranca con un duelo de parejas Alberdi II-Ugartemendia contra De la Fuente-Gaskue. Y a continuación, P. Etxeberria-Morgaetxebarria contra Salaberria-Aranguren del Masters Serie B.
Tricio acoge esta tarde la final del Torneo Pedro Sacristán
Hoy se celebra en Tricio una nueva cita con el Torneo Cuna de Pelotaris (18.00 horas). Abren la tarde Gutiérrez-Juanito contra Adrián-Natalia y a continuación, Nájera-Benito contra Estebas-Barrios. El tercer partido enfrenta a Llorente-Cárdenas contra Iruzubieta-Olave. Por último, en el estelar, final del Torneo Pedro Sacristán: Álvaro G.-Altuzarra contra Ramírez-Plaza. En los partidos de ayer, Paraguayo-González vencieron a Villoslada-Romea (8-14), Rekalde-Del Rey a Nanclares-Moto (12-18), Campo-Nicolás a Peciña-Etxeberría (18-22) y J. Altuzarra-J. García a Titín V-Markaida (22-17).
