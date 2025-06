Darío y el Anboto quedan fuera de la final del torneo Bizkaia

El cuarteto que forma Oiz –Peio Etxeberria, Elordi, Zabaleta y Salaberria– jugará contra el Sollube la final del torneo Bizkaia. Reapareció Darío y lo ... hizo con derrota. Ganaron Peio Etxeberria y Salaberria, suficiente a pesar de la derrota en el parejas.

Darío abrió la tarde en todos los sentidos. Jugó el primer partido e hizo el primer tanto con una pelota a la pared. Hasta ahí. Tras mandar la pelota a la lona superior, Peio Etxeberria enlazó cinco tantos, tres de ellos de saque (desde el cuatro y medio ya), pero no rompió el primer joko, ya que del 1-5 se pasó al 5-5 antes de irse al descanso. Respondió Darío con sus dos único saques y una apertura de aire, pero su reacción se quedó a medio camino. Tomó ventaja el navarro de nuevo gracias a dos errores del pelaire y su cuarto saque del joko. En un intento de resto, el riojano recibió un fuerte pelotazo en su muñeca izquierda, a la que quiso restar importancia. «Se me ha quedado la mano dormida, pero Peio ha sido superior», sentenció. Elegante, como siempre. Sumó su séptimo tanto con otra pelota a la pared, pero Peio cerró el joko con un error de zurda de Darío y un nuevo saque.

El riojano se lo jugaba todo en el segundo joko. No había estado cómodo en el primero. Mandó en varios tantos, pero sin capacidad para rematar la faena y eso le costó algunos puntos, aunque su incomodidad no fue tanta como en el segundo. Visto y no visto.

Puso la pelota en juego Darío, pero Peio Etxeberria cogió el saque tras ganar el tanto en la pared y ya no frenó. Con el paso de los minutos y el primer joko en su equipaje, el navarro fue mejorando poco a poco y ya no solo era su saque el que rompía a Darío, sino también el remate, sobre todo buscando la apertura de aire. «No hay que pensar tanto en el saque y restar mejor y Peio ha restado mejor», volvió a sentenciar el pelaire. Así, el segundo y último joko fue efímero, apenas doce minutos. Es el peligro de esta modalidad. Si coges la racha te presentas rápidamente en el décimo tanto. Solo erró en una ocasión Darío, al abrir la pelota al ancho, en el noveno tanto. No tuvo suerte tampoco en eso. Etxeberria cerró su partido con una nueva pelota a la pared, la tercera de este juego.