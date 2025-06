El 'Ultimate Frisbee' era un deporte desconocido para muchos hace apenas unos días. Sin embargo, la llegada masiva de deportistas de todo ... el mundo junto a sus discos voladores con motivo de la celebración del Mundial Sub'24 en Logroño, ha hecho que esta disciplina minoritaria empiece a convivir con la actualidad de la calle de los riojanos. Por si fuera poco, la región tendrá representación entre las filas de la Selección Española con Marcos Gómez, un joven logroñés que lleva entrenando desde los doce años en el equipo capitalino DiscTintos y que aspira a exprimir al máximo su primera competición internacional defendiendo la elástica nacional en la ciudad que le vio nacer.

– ¿Cómo conoció el 'Ultimate'?

– Cuando estaba en primero de la ESO, el equipo de aquí, DiscTintos, buscaba chavales y propuso una actividad extraescolar en varios institutos. El único que salió fue el mío. Éramos cuatro amigos y yo. Justo ese año se celebraba el torneo nacional en Logroño, lo fui a ver en verano, me enseñaron el deporte —creo que fue un equipo de Galicia— y me gustó. Dije: «Va, pues me apunto». A partir de ahí pasé a entrenar con el equipo de Logroño.

– Entonces, comenzó a practicarlo cuando apenas tenía 12 años. ¿En qué situación se encontraba el equipo riojano en aquel momento?

– Pues estaba recién empezando. Incluso algunos de los que me enseñaban acababan de comenzar también. Así que he crecido con el equipo, básicamente.

– ¿Había practicado con anterioridad otro deporte?

– Sí, un poco de todo. De pequeño cada año probaba uno distinto. Lo último que hice antes de esto fue patinaje en línea.

VALORES «Nunca he visto un ambiente tóxico con el 'frisbee', algo que sí que pasa en otros deportes de equipo»

– ¿Qué fue lo que más le enganchó de este deporte?

– La comunidad. Es un deporte súper limpio, con muy buen ambiente, incluso entre rivales. Al acabar un partido, los dos equipos se juntan en un círculo y hablamos sobre el 'espíritu', un concepto clave que engloba el respeto a las normas —porque es autoarbitrado—, la imparcialidad, la actitud... Es algo muy chulo. Nunca he vivido un ambiente tóxico aquí, algo que sí pasa en otros deportes de equipo.

– ¿Y cómo llegó la llamada de la Selección Española?

– Es la primera vez que recibo la llamada de la Selección. De cara al Mundial Sub'24, España convocó las tres diferentes opciones de Selección y puso en marcha sus proyectos. Me apunté a la Open desde el principio. La primera concentración fue en enero aquí mismo. Fuimos todos los chavales que quisimos, se hicieron dos 'tryouts' y de ahí me seleccionaron.

– ¿Ha realizado algún entrenamiento previo con el grupo?

– Sí. Hicimos una concentración en Logroño y otra hace un mes, con partidos en Burgos.

– ¿Qué tal esa primera toma de contacto antes de empezar a competir este fin de semana?

– Muy guay, la verdad. Es un grupo súper chulo. Al final somos todos chavales de entre 20 y 22 años, y eso hace que haya un gran ambiente, todos amigos.

– ¿Qué espera de este Mundial? Es su primero dentro de la Selección Española de 'Ultimate'...

– Sobre todo vivir la experiencia internacional, porque nunca he podido competir fuera. Quiero aprender mucho y darlo todo con el equipo. A ver si ganamos algo.

– El enemigo a batir es Estados Unidos, ¿no?

– Sí, totalmente. Es el titán de este deporte. Han ganado prácticamente todos los años desde que se inventó. Tienen más participantes, una liga profesional... Es otro nivel.

– En España, en general, y en La Rioja, en particular, aún estamos empezando en esto del disco volador, ¿verdad?

– Sí, en España y en el resto del mundo. No podemos compararnos con equipos que nacen en la cuna de este deporte. Así que intentaremos dar la mejor imagen posible en el campo y ganar algún partido.

– Este Mundial Sub'24 es una buena ocasión para que se dé un poco más a conocer este deporte.

– Sí, creo que es un deporte muy chulo porque engloba muchas características de otros deportes. Tiene juego en equipo, es muy activo, tú en todo momento lo das todo en el campo. Juegas un punto sí, un punto no –depende del equipo–, pero cuando estás en el campo siempre estás dándolo todo. Y lo del 'espíritu' que comentaba antes, el hecho de que se valore la actitud, la comunicación, el que sea autoarbitrado... creo que da muy buenos valores a los jugadores.

– ¿Cómo funciona el autoarbitrarse?

– Durante el partido no hay árbitro. Si algún jugador nota un contacto, una situación peligrosa o algo así, él mismo llama la falta en alto, y los dos jugadores implicados son quienes la resuelven entre ellos. No participa nadie más. Así que se premia mucho la imparcialidad.

– ¿Es un modelo que realmente funciona?

– Sí, totalmente. Llevo años jugando y casi nunca he visto que alguien abuse de las normas.

– ¿Qué significa para usted, como riojano, que el Mundial de 'Ultimate' se celebre en su ciudad natal?

– Es increíble que venga gente de todo el mundo a jugar un deporte que aquí mucha gente ni conoce... Siempre tengo que explicarlo. Me dicen: «¿En Logroño hay de eso?» Y yo: «Sí, sí, tenemos equipo». Ahora, con el Mundial Sub'24, todos mis conocidos pueden venir a verlo. Es una oportunidad muy chula para que más gente se apunte.

– ¿Siente presión al representar a La Rioja en su primera competición con la Selección?

– Bueno, no soy el único ya que también hay un chico de Nájera, aunque estudia fuera. Pero del equipo de Logroño, soy el único. No siento presión, la verdad. Está guay ser el de aquí, pero no lo vivo con responsabilidad, sino con ganas.

– Supongo que orgullo sí, ¿no?

– Sí, claro. Lo voy a dar todo. Ojalá alguien me vea hacer algo chulo, pero lo importante es jugar como sé, sin presión.