'Ultimate': un deporte sin árbitros ni contacto

¿Quién no ha jugado al disco volador alguna vez en su vida? Este objeto, comúnmente conocido como 'frisbee' por la marca registrada de la empresa que los comenzó a comercializar en EE UU, ha sido el pasatiempo predilecto de diferentes generaciones a lo largo del mundo. Su práctica, sencilla y plural, fue ganando adeptos con el paso del tiempo siendo el país norteamericano la cuna de un deporte que hoy se conoce como 'Ultimate' y que durante cerca de nueve días abarrotará la capital riojana con la celebración de su Mundial.

Ese platillo, de sobra reconocido por muchos dentro de su ideario de recuerdos, ha dejado de ser un mero entretenimiento más para transformarse en una disciplina federada que se asienta bajo unas bases de competición y unas singularidades que la hacen única.

Entonces, ¿qué y cómo se juega al 'Ultimate Frisbee'? Es un deporte colectivo que se juega con un disco volador y combina elementos de fútbol, baloncesto y fútbol americano teniendo la peculariedad de que no puede haber contacto físico. «Se juega en equipo, es de cooperación, en el que una persona no puede hacer nada por sí misma ya que, para avanzar, tienes que pasar el disco a un compañero y hay diez segundos para hacerlo», explica Gemma Pérez, presidenta de la asociación Up Ultimate Project y miembro del comité local organizador del Mundial.

¿Cómo se juega al ‘Ultimate Frisbee’? Es un deporte de equipo que se juega con un disco volador, llamado ‘Frisbee’. El objetivo es conseguir que el citado disco llegue al extremo del campo del equipo contrario. 25 cm Nombre y datos del disco El disco tiene que pesar 175 gramos. Principalmente es de color blanco, pero puede ser de otros colores. Principal Otros El origen El primer lanzamiento documentado de un "disco" fue realizado a mediados del siglo XX, por estudiantes de la Universidad de Yale que estaban muy cerca de la Frisbie Pie Company de Connecticut que tenían moldes de tartas con forma de disco. Anotación Se consigue un punto cada vez que el equipo de ataque complete un pase dentro de la zona de gol. Pases Los jugadores deben pasarse el ‘frisbee’. En el momento del pase no pueden moverse. ¿Cómo se juega al ‘Ultimate Frisbee’? Es un deporte de equipo que se juega con un disco volador, llamado ‘Frisbee’. El objetivo es conseguir que el citado disco llegue al extremo del campo del equipo contrario. 25 cm Nombre y datos del disco El disco tiene que pesar 175 gramos. Principalmente es de color blanco, pero puede ser de otros colores. Principal Otros El origen El primer lanzamiento documentado de un "disco" fue realizado a mediados del siglo XX, por estudiantes de la Universidad de Yale (EE UU) El campus de Yale estaba muy cerca de la Frisbie Pie Company de Connecticut que tenían moldes de tartas con forma de disco. Anotación Se consigue un punto cada vez que el equipo de ataque complete un pase dentro de la zona de gol. Pases Los jugadores deben pasarse el ‘frisbee’. En el momento del pase no pueden moverse. ¿Cómo se juega al ‘Ultimate Frisbee’? Es un deporte de equipo que se juega con un disco volador, llamado ‘Frisbee’. El objetivo es conseguir que el citado disco llegue al extremo del campo del equipo contrario. El disco tiene que pesar 175 gramos. Principalmente es de color blanco, pero puede ser de otros colores. 25 cm Principal Otros Nombre y datos del disco El origen El primer lanzamiento documentado de un "disco" fue realizado a mediados del siglo XX, por estudiantes de la Universidad de Yale (EE UU) El campus de Yale estaba muy cerca de la Frisbie Pie Company de Connecticut que tenían moldes de tartas con forma de disco. Anotación Se consigue un punto cada vez que el equipo de ataque complete un pase dentro de la zona de gol. Pases Los jugadores deben pasarse el ‘frisbee’. En el momento del pase no pueden moverse. Zona de gol Zona de juego Zona de gol ¿Cómo se juega al ‘Ultimate Frisbee’? Es un deporte de equipo que se juega con un disco volador, llamado ‘Frisbee’. El objetivo es conseguir que el citado disco llegue al extremo del campo del equipo contrario. El origen El primer lanzamiento documentado de un "disco" fue realizado a mediados del siglo XX, por estudiantes de la Universidad de Yale (EE UU) El campus de Yale estaba muy cerca de la Frisbie Pie Company de Connecticut que tenían moldes de tartas con forma de disco. El disco tiene que pesar 175 gramos. Principalmente es de color blanco, pero puede ser de otros colores. 25 cm Principal Otros Anotación Se consigue un punto cada vez que el equipo de ataque complete un pase dentro de la zona de gol. Nombre y datos del disco Pases Los jugadores deben pasarse el ‘frisbee’. En el momento del pase no pueden moverse. Zona de gol Zona de juego Zona de gol

Generalmente se practica al aire libre, en césped o en playa, y cuenta con categorías masculinas, femeninas y mixtas. Son siete los jugadores de cada equipo que salen al campo aunque cada conjunto puede tener entre 20 o 25 deportistas en total dentro de su vestuario. Los cambios son ilimitados, sin embargo solo podrán realizarse después de que alguno de los dos clubes suba un punto al marcador. Los partidos, como en el fútbol, tendrán dos partes de 45 minutos cada uno con un descanso entre ellos de otros diez.

El jugador El jugador viste con ropa deportiva cómoda. Debe ser aprobada por el torneo en el que se esté jugando. La pantaloneta debe ser holgada para permitir movimientos ágiles Se permiten rodilleras y coderas blandas si fueran necesarias Las zapatillas tienen taches para permitir una mejor adeherencia taches El equipo El número de jugadores varía en función de dónde se juegue. La superficie más popular es el juego sobre hierba con 7 jugadores por equipo. También se puede jugar en la playa o en una pista cubierta. En este caso suele haber cinco jugadores. No hay un límite de sustituciones, pero solo se pueden hacer cuando se haya anotado un punto. Pista de hierba 7 jugadores 2 manejadores que organizan las jugadas 5 cortadores que reciben los pases Pista arena o cubierta 5 jugadores 2 manejadores que organizan las jugadas 3 cortadores que reciben los pases Las reglas El objetivo del juego es hace más que el rival antes del final del partido. Alguna de las reglas más importantes son: 1 Duración y tiempos del partido 100’ Dos tiempos con descanso de 10 minutos entre tiempo y tiempo 2 Sin árbitros No hay arbitraje, los jugadores se ocupan de auto arbitrar el partido. 3 El disco no puede caer al suelo Si el disco cae al suelo o es recogido por el equipo contrario, la posesión cambiará de manos y el equipo que atacaba pasará a defender. 4 Puntos 17 El primer equipo que llegue a esa cantidad, gana el partido y se acaba aunque el tiempo no haya acabado. 5 Faltas Las cobran los jugadores y pueden ser por bloqueos y obstrucciones o por contacto físico agresivo. El movimiento de disco El disco se puede mover en cualquier dirección mediante pases a un compañero de equipo. El jugador no puede correr con él, solo puede pivotear. 10’’ El tiempo máximo para pasar el disco es segundos El jugador gira sobre el único pie que puede tener apoyado en cualquier dirección. Se puede agachar o colocar de cualquier manera para el lanzamiento. Las dimensiones del campo son de 100 metros de largo por 37 de ancho, con zonas de anotación en los extremos, similares al rugby o al fútbol americano. Para marcar un punto, un jugador debe recibir el disco en la zona de gol del equipo contrario. Los partidos, en el caso del Mundial, se juegan hasta 15 puntos o durante un máximo de 100 minutos. «Si se termina el tiempo y aún no se ha llegado a esa puntuación, se aplica el llamado 'cap': se juega hasta que uno de los equipos llegue a uno o dos puntos más del líder en ese momento, así que no puede haber empates», detalla.

Sobre las posiciones en el campo, la miembro del comité del Mundial aclara que, si bien todos deben atacar y defender, hay ciertos roles predominantes. «Están los manejadores, que son los que más tocan el disco, los que reparten juego. Luego están los cortadores, que hacen los desmarques, y las puntas, que son los más veloces o altos, que buscan recibir en la zona de gol. Pero todos deben estar preparados para hacer de todo, porque si se pierde el disco, hay que defender», añade.

Una característica que distingue al 'Ultimate' de casi cualquier otro deporte es la ausencia de árbitros. «Se puede leer de dos maneras distintas, o bien no hay árbitros, o bien todos lo son», comenta Gemma. Y es que, cada jugador es responsable de conocer las reglas, aplicarlas con imparcialidad y comunicarse con respeto entre sus compañeros y contrincantes . De esta manera, tal y como relata la presidenta de Up Ultimate Project, «si hay una falta, se para el juego, se explica lo que ha pasado y se intenta llegar a un acuerdo. Si no lo hay, el disco vuelve al punto».

Este principio se enmarca dentro de un elemento esencial de esta disciplina llamado el espíritu del juego, un valor tan importante como el propio rendimiento deportivo. Tras cada partido, los equipos se puntúan mutuamente en cinco aspectos: conocimiento de las reglas, ausencia de contacto físico, actitud positiva, imparcialidad y calidad en la comunicación. «Hay un premio al equipo con mejor espíritu del juego, y para nosotros es igual de valioso que ganar el campeonato», dice Gemma. Además, al finalizar cada encuentro, los jugadores forman un círculo donde agradecen, comentan jugadas dudosas o incluso se disculpan por incidentes.

DiscTintos, el equipo riojano que lleva lanzando el disco una década La celebración del MundialSub'24 de 'Ultimate Frisbee' en Logroño ha traído a la actualidad regional las peculiaridades y el sistema de juego de un deporte que hasta hace pocos días era bastante desconocido en la zona. Sin embargo, que no fuera habitual para la mayoría, no implica que nadie en La Rioja supiera de su existencia. Y es que, desde hace más de una década, existe un equipo de la capital riojana que practica y compite en esta disciplina: los DiscTintos. Comenzó su andadura de la mano del disco volador en el año 2013 creando un equipo mixto consolidado que en la actualidad cuenta con alrededor de 40 integrantes. «Competimos en torneos nacionales e internacionales y estamos continuamente debatiéndonos entre primera y segunda categoría», explica con orgullo Gemma Pérez. Ella en concreto, además de sus funciones dentro de la asociación Up Ultimate y en el comité local del Mundial, también es una acérrima amante de este deporte llegando a colgarse el oro en el Europeo de playa femenino en el 2019. DiscTintos entrena en Pradoviejo los martes y jueves por la tarde, y gracias a los programas de divulgación en centros escolares, universidades y otras actividades, este deporte «está empezando a llegar a mucha gente nueva», se alegra Gemma. Pese a que las cifras son prometedoras, desde la organización confían en que el Mundial permita a más personas a acercarse al 'Ultimate'. «Invitamos a todos a venir a ver el Mundial y luego animarse a probarlo. Es un deporte muy divertido, completo y con un ambiente espectacular», concluye.

