El Arnedo afianza su liderazgo Con goles de Trincado (2), Zabala, Recalde, Pascal, Mikel y Sota, los blancos golearon a los logroñeses por un categórico 7-1 Con una exhibición, los riojabajeños no tuvieron contemplación con el Villegas L.R. ARNEDO Lunes, 16 septiembre 2019, 11:02

Impecable comienzo liguero del Arnedo que, tras la jornada de este domingo, afianzó su liderazgo con una inapelable victoria sobre el Villegas, al que se impuso con un más que cómodo resultado de 7-1. El Arnedo, que citó para este partido a jugadores hasta el momento menos habituales, demostró que su trabajo por convertirse en un equipo sólido y compacto está dando sus frutos, y el conjunto no precisó de los titulares para hacerse con los tres puntos, saldando la tarde con un festival de goles.

7 ARNEDO Pascual, Zabala, Aritz, Jaime, Manu Rubio (Pitu, m. 38), Recalde, Mikel, M. Gómez, Trincado, Pascal (Omar, m. 60) e Iván (Sota, m. 68). 1 VILLEGAS Julián, Nieto, Unai, Andy (Piloto, m. 54), Iñigo, Espi, Guille, Santolaya, Roberto, Rodrigo (Alberto, m. 15) (Jimeno, m. 68) y Urraca. Árbitro Jara Toledano de Prado. Auxiliada por Rubén Oyón y J. José Sáenz. Mostró tarjeta amarilla por el Arnedo a Aritz y por el Villegas a Santolaya. Goles 1-0, m. 3: Trincado (de penalti); 2-0, m. 6: Zabala; 3-0, m. 30: Recalde; 3-1, m. 32: Espi (de penalti); 4-1, m. 35: Pascal; 5-1, m. 57: Mikel; 6-1, m. 72: Trincado; 7-1, m. 80: Sota.

Un fiesta para el Arnedo que comenzó muy pronto, concretamente en el minuto tres, cuando el colegiado señaló mano de Andy en el área. Trincado fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de enviar el balón al fondo de la red desde los once metros. Una ventaja para el Arnedo que a sus rivales no les dio tiempo a digerir, ya que cuatro minutos después, Zabala aumentaba la cuenta goleadora de los blancos. Ya en estos primeros minutos se hizo evidente el dominio del Arnedo y estos tempraneros tantos no hicieron más que aportar mayor confianza y seguridad al juego local, hasta el punto de coleccionar un importante número de ocasiones de gol. De ellas, algunas como la de Recalde volvieron a modificar el electrónico, de nuevo a favor de los locales.

El Villegas poco pudo hacer ante la apisonadora blanca, aunque Espi intentó poner nerviosos a los de Elías Tomé recortando distancias desde el punto de penalti. Sin embargo, el Arnedo mantuvo la tranquilidad, y haciendo gala de una efectivo juego colectivo, volvió a sobreponerse del tanto encajado, el único en estos primeros partidos, y respondió con contundencia. Pascal, a pase de Mikel, anotó el cuarto y con un cómodo 4-1 se llegó al descanso.

La segunda parte fue un paseo para los de la ciudad del calzado, y durante este periodo el Arnedo deleitó a sus seguidores con un binomio que no siempre se da: buen juego y goles. Los aficionados que se dieron cita en Sendero todavía pudieron cantar tres goles más. Mikel, Trincado y Sota fueron los encargados de hacer crecer la ventaja del Arnedo hasta el 7-1 definitivo. Nueva victoria para el Arnedo, un equipo que sigue creciendo y que, a base de trabajo, espera que los resultado le acompañen para devolver la ilusión del fútbol a Sendero.