Si alguien conoce lo que es la Unión Deportiva Logroñés es Pablo Bobadilla. Después de la temporada de regreso tras su paso por el ... Racing de Santander y el Ibiza, el central encara su enésima temporada al frente de la zaga blanquirroja.

– ¿Qué tal están siendo los primeros días de pretemporada?

– Ciertamente, ya estábamos con ganas de volver, ya que por desgracia han sido muchos meses de vacaciones. Por ahora, nos estamos conociendo entre nosotros y trabajando intensamente para tener las patas a tope durante toda la temporada.

– Viene de tres temporadas complicadas a nivel de lesiones y minutos. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

– Sí, han sido dos años complicados y me preparo para limitar y prevenir todo tipo de lesiones. Nadie está exento de volverse a lesionar, pero estoy trabajando al 100% y la conciencia la tengo muy tranquila de estar preparándome para que no me pase nada.

– Nuevo 'staff' y nueva plantilla. ¿Cómo son las primeras sensaciones del equipo?

– Muy bien. Han venido jugadores con hambre, que conocen la categoría y eso genera ilusión. También ha ayudado mucho la llegada de los compañeros de Teruel ya que se conocen y tienen esa química especial.

– ¿Qué le está pareciendo Unai Mendia?

– Ha venido con ideas nuevas. Eso, y que viene con el bagaje del ascenso. Por eso, hay que respetar las ideas que tenga y trabajar al máximo Ahora, lo más importante es conocernos entre nosotros y plasmar la idea que quiere Unai en el terreno de juego

– El club ha hecho una apuesta especial por la cantera. ¿Cómo está viendo a los chavales estos días?

– Muy bien, yo creo que eso tiene que ser y por lo que pase el futuro del club. Creo que se están haciendo muy bien las cosas y todos los años llegan al primer equipo jugadores de calidad. También es verdad que luego es difícil mantenerse porque el objetivo del club es grande y hay muchísimas competencia. Creo que se están haciendo las cosas muy bien dentro del club y hay que continuar así, Estos son los pasos a seguir.

– ¿Quién le está sorprendiendo más durante esta pretemporada?

– Todos están a buen nivel pero Manex Rezola nos ha sorprendido a todos. Es un gran futbolista, aunque ya lo conocíamos de tiempo atrás. Creo que este año puede ser un jugador muy importante y puede estar con nosotros. Todos los que están subiendo están rindiendo adecuadamente, pero Manex tiene ese puntito diferencial.

– Usted ha estado en vestuarios de ascenso. ¿Qué debe tener la UD Logroñés para que este año se consiga el objetivo?

– Es un tópico, pero hay que tener un buen grupo. A partir de ahí , hay que empezar bien. Sabemos el club donde estamos, en la ciudad en la que estamos y lo que representa. El objetivo es grande y todo parte de aquí, de ser un vestuario fuerte, unido y, por supuesto, que la pelota entre.

– ¿Qué mensaje le manda al aficionado de la UD Logroñés?

– No les puedo pedir nada, somos nosotros los que tenemos que dar, porque ellos a la mínima nos lo van a devolver. Sé que es complicado y que la gente merece otra categoría, pero hay que remar todos juntos y sacar la situación adelante.

– ¿Qué le pide Pablo Bobadilla a la temporada 2025-26?

– Salud para mí y para los compañeros y que se vuelva a crear esa atmósfera en Las Gaunas, ese ambiente de fútbol que queremos todos. No me gusta decir la palabra ascenso, pero debemos ser muy competitivos y estar cerca del objetivo.

– Imagine el escenario, es mayo de 2026 y la UD Logroñés asciende, ¿qué promete?

– Cualquier cosa (entre risas). Encima para uno de casa, como lo soy yo. Para mí estar aquí ya es lo máximo, y un ascenso sería algo increíble. Si se consigue, haré lo que haga falta.

– Termine la frase. La UD Logroñés este año...

– La UD Logroñés este año va a volver.