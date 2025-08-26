LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

SD Logroñés
Segunda Federación

La SD Logroñés firma a Samuel Clavero para completar la zaga

J. C.

logroño.

Martes, 26 de agosto 2025, 08:35

«Central sub'23 con proyección». Con estas palabras anunciaba este lunes la SD Logroñés el fichaje de Samuel Clavero. El futbolista alicantino (2005) venía ... realizando la pretemporada con el conjunto societario y ha terminando por convencer a Adrián Cantabrana, que lo tendrá a sus órdenes durante el próximo ejercicio. La pasada campaña fue un fijo en las alineaciones del Berceo en Tercera RFEF y, anteriormente, durante su etapa juvenil, en el Kelme. Rapidez, polivalencia y constancia en el trabajo son las principales virtudes de este defensa. Con este fichaje Clavero se une a la lista de los Khitthi, Iván Hernando o San Martín como debutante en la cuarta categoría del fútbol español.

