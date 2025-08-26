La SD Logroñés firma a Samuel Clavero para completar la zaga

«Central sub'23 con proyección». Con estas palabras anunciaba este lunes la SD Logroñés el fichaje de Samuel Clavero. El futbolista alicantino (2005) venía ... realizando la pretemporada con el conjunto societario y ha terminando por convencer a Adrián Cantabrana, que lo tendrá a sus órdenes durante el próximo ejercicio. La pasada campaña fue un fijo en las alineaciones del Berceo en Tercera RFEF y, anteriormente, durante su etapa juvenil, en el Kelme. Rapidez, polivalencia y constancia en el trabajo son las principales virtudes de este defensa. Con este fichaje Clavero se une a la lista de los Khitthi, Iván Hernando o San Martín como debutante en la cuarta categoría del fútbol español.

«Soy central, de Alicante pero con raíces inglesas. Tengo mucha ilusión por empezar la temporada y de veros a todos en Las Gaunas. ¡Aúpa Logroñés!», dijo el jugador alicantino. Este refuerzo completa la defensa de la SD Logroñés que dispondrá de más de dos futbolistas por puesto en la retaguardia, tanto en el centro de zaga como en los laterales. La razón dice que Clavero partirá como cuarta opción, incluso quinta si Adrián Cantabrana decidiera usar a Hualde como central, ya que Lecea, Zubiri o Ander Fernández parten por delante suyo. Sin embargo, lejos de ser un problema, la presencia de Clavero aportará variedad a una plantilla que a diferencia de otros años ya no tiene la garantía de promocionar jugadores de su filial. En caso de necesidad extrema, Adrián Cantabrana tendría que utilizar chavales del equipo juvenil, que milita en Primera riojana.

Aunque parece tener bien cubiertas casi todas sus posiciones, todavía restan unos días más de mercado para los conjuntos de Segunda RFEF y quién sabe si el equipo quiere apuntalar zonas como la delantera, algo escasa de efectivos, o la portería, en la que no hay tercer portero.