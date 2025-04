Profesionalidad y honrar la camiseta, las dos peticiones de Lasheras

Profesionalidad y honrar la camiseta. Son las dos peticiones que Carlos Lasheras mantiene vigentes y que recuerda a sus jugadores de la UD Logroñés ... ante el partido de este domingo, contra la Real Sociedad C, y ante el que resta en Las Gaunas, frente al Alfaro. A partir de aquí, el ambiente y el discurso denotan cansancio, hastío, ausencia de explicaciones coherentes, o simplemente explicaciones, y un deseo enorme de que acabe la temporada. Difícil que el 5 de mayo se entrene el primer equipo.

«Trabajando, demostrando la profesionalidad», afirma Lasheras al preguntarle por el momento y cómo se encara el próximo encuentro. «Hemos estado aquí toda la Semana Santa, entrenando. Se han portado los chavales fenomenal en ese sentido y lo que hay que hacer es intentar ser profesionales, como digo, y aguantar hasta el final. Seguimos teniendo un objetivo y hay que pelear por él», insistía este viernes.

La petición es clara, pero hay que cumplirla. Más allá de lo deportivo, apela a la mente, a la motivación. La pregunta, una vez más, es cómo motivar al jugador en este contexto. «Trasladándoles que hay que ser profesionales, que hay que trabajar, que cada uno tiene su futuro, pero que en la vida hay que ser honestos, tener orgullo y ser profesionales. Defiendes una camiseta, estás en un sitio y tienes que ser profesional en ese sentido», replica.

A partir de este mensaje, todo se torna difuso y se apela a la palabra magna que explica todo y no explica nada. «El fútbol es esto y ocurren estas cosas. Esperas una situación deportiva y no la consigues y otras veces no la esperas y la consigues. ¿Por qué? Pues 20.000 pequeños detalles que influyen. Vamos a intentar acabar sextos. Podíamos quedar más arriba o más abajo, pero estamos donde estamos y lo que hay que hacer es pelear, seguir y llegar hasta donde podamos y punto, y no hay más», explicaba.

Porque Lasheras tiene sus tesis y sus explicaciones, pero... «no te puedo contar todas mis conclusiones, pero tengo mis conclusiones, mi idea. No te voy a contar ahora. Nos hemos equivocado y hemos acertado, pero así llevamos varias semanas. Hablar más de lo mismo,… ¿qué te voy a decir? Fútbol. Hace poco estábamos a tres puntos del primer clasificado y ahora. Nos han podido afectar mil cosas y hemos cometido errores», resumía.

Otra sensación que dejan las últimas comparecencias es que no es el momento de pensar en el futuro. Tal vez no el entrenador, pero sí alguien debería hacerlo dentro del club. Por ejemplo, la pobre asistencia al partido contra el Subiza y si puede tener un reflejo mayor más adelante. «Faltaba mucha gente ese día, pero a mí no me tiene que afectar. ¿Preocupante? No tengo ni idea, no lo sé, yo creo que son situaciones deportivas puntuales. Creo que la gente esperaba otra cosa deportivamente hablando y estamos donde estamos», añadía a su discurso, en el que tiene cabida el rival: La Real C, descendida, pero... «un segundo filial, jugadores de 18 y 19 años con una calidad tremenda, sin exigencias, sin presión, al que no le afecta tanto el resultado ni la clasificación. Eso por un lado. Por otro, nosotros venimos de cinco partidos de derrota fuera de casa, sin hacer gol fuera de casa. Por eso digo que es un partido complejo, porque es un rival fresco todavía», concluía por sorpresa.