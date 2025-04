Las primeras cuentas riojanas

José Martínez Glera Logroño Martes, 22 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

Dos partidos y habrá concluido la temporada en Segunda Federación para los equipos riojanos. Ono. La SD Logroñés está en disposición de ascender directamente a Primera Federación y disfrutar de unas merecidas vacaciones o jugar el 'play off' de ascenso. Y en la zona baja, Anguiano y Calahorra también podrían extender su temporada si juegan el 'play off' por la permanencia, plaza que a día de hoy ocupa el conjunto serrano. Las cuentas son ya más sencillas, aunque cuando concluya la penúltima jornada deberán reformularse. Habrá horario unificado en ambas jornadas.

SD Logroñés El empate a puntos con el Arenas en el liderato le vale

Dos son los partidos que le restan a la SD Logroñés para completar una soberbia temporada. El domingo recibirá al Eibar B –día de ayuda al club–, al que aventaja en dos puntos, y concluirá el ejercicio en Utebo, cuarto.

La gran ventaja del equipo de Carlos Pouso reside en el 'goal average' particular con el Arenas. Si ambos empatan en la primera plaza, ascienden los riojanos. Y, por supuesto, si suman más puntos, también. La desventaja, que el Arenas suma tres más y si gana un partido, debe perder el otro para propiciar ese empate y que la SD Logroñés ascienda directamente siempre y cuando gane los dos suyos. Hay más variantes que favorecen a los blanquirrojos. El Eibar B tiene mucho que decir, ya que su último partido es en Gobela, contra el Arenas.

UD Logroñés Sumar un punto más que el Ejea para jugar la Copa

La UD Logroñés anda enredada en cuentas menores y próximas, pero que ha convertido en mayores en este momento. Clasificarse para jugar la Copa es su triste objetivo. Los logroñeses suman siete puntos en sus cinco partidos con Carlos Lasheras.

Sus números son sencillos. Empatados con el Ejea, con el que tienen el 'goal average' perdido, deben sumar un punto más para finalizar en la sexta plaza y clasificarse para la Copa. Así de sencillo. El domingo se miden en Zubieta a la Real Sociedad C, descendido ya, y cierran el ejercicio frente al Alfaro, en Las Gaunas. El Ejea, por su parte, se convierte en uno de los jueces de la permanencia, ya que se medirá al Anguiano, este domingo, y al Barbastro, en plaza de descenso.

Alfaro Dos semanas de trámite para cerrar una gran temporada

Con 43 puntos, el Alfaro disfruta del final de temporada. Sin opciones ya para clasificarse para la Copa, los alfareños se mueven más en el mundo de la sensaciones que de los números.

En La Molineta se han garantizado la continuidad de Óscar Gurría, técnico que ha firmado el ascenso y la permanencia. Importa más pensar en la próxima campaña, aunque quieren acabar bien la actual. El domingo reciben al Alavés B. El resto es despedirse con victoria tras dos partidos lejos de su afición. Yconcluirán la campaña en Las Gaunas, contra la UD Logroñés.

Anguiano Depende de sí mismo para evitar el descenso directo

La victoria que el Anguiano logró el domingo en Estella ha cambiado sus números por completo, ya que le permite salir de plazas de descenso directo y pensar que si suma los seis puntos sus opciones de permanencia son mayores, aunque debe fallar alguno de los equipos que le precede en la tabla para evitar también el 'play off' por la permanencia.

El domingo reciben al Ejea, cuyo único objetivo es clasificarse para la Copa del Rey. Yfinalizarán la campaña contra el Tudelano en un partido que puede ser también determinante, sobre todo si ambos llegan a él empatados o separados por dos puntos. El Tudelano, que visitará al Arenas, acumula 40 puntos. El Gernika presenta 39 y debe jugar contra Subiza y Real C.El Aragón también presenta 40 puntos y su final de ejercicio es más complejo, Teruel y Alavés B.

Calahorra El peligro del descenso es demasiado real

El Calahorra ha regresado a plazas de descenso y su escenario no es el más favorable, aunque las opciones de salvar la categoría están ahí. Eso sí, no depende de sí mismo. Empatado a 36 puntos con el Barbastro, pero por delante en la tabla, el once de La Planilla recibirá este domingo al Utebo y concluirá la campaña en Teruel. Dos equipos de 'play off' de ascenso que solo se juegan la posición final y el rival.La presa más fácil para los rojillos es el Anguiano, que le aventaja en un punto y con el que tienen el 'goal average' empatado y presentan un mejor balance goleador global, que podría entrar en juego. Ahora bien, los serranos no pueden sumar los seis puntos para sus cuentas. Deben fallar. Y el Calahorra ganar sus dos partidos o un mínimo de cuatro para hacer más y más cuentas. Aragón y Tudelano les aventajan en cuatro puntos y Gernika en tres, pero la diferencia es engañosa, ya que tiene perdido el 'goal average' particular con los tres. Difícil, pero no imposible.

