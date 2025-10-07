«Estamos contentos: triunfo y portería a cero ante el líder»
Álex Aguado, el autor del gol de la primera victoria del Alfaro, apuesta por confiar en el trabajo y entrega del equipo de cara al objetivo de la permanencia
Martes, 7 de octubre 2025, 07:41
Álex Aguado es un hombre feliz después de un fin de semana en el que el Alfaro ganó por vez primera en esta temporada. No ... había urgencias pero ya comenzaban a pesar las oportunidades perdidas y los puntos que se habían escapado. El de Murchante no le da excesivo mérito a que el triunfo ante el líder llegara por medio de un gol suyo, pero es incuestionable que todo suma en esa felicidad.
– ¿Cómo se celebra el gol de la primera victoria de la temporada?
– Para mí ha sido un subidón. Después de la muy buena temporada del año pasado, en la que tuve muchas ocasiones de gol pero no las materializaba, marcar ante el líder y conseguir los primeros tres puntos es una alegría máxima. Y con la confianza a tope.
– ¿Qué supone la primera victoria de la temporada, más ante un Utebo líder?
– Es muy importante para nosotros. Veníamos de cuatro jornadas en las que las sensaciones estaban siendo buenas, pero no nos llevábamos la victoria ni conseguíamos los puntos que merecíamos. Lograrla en casa, con el apoyo de la afición y ante el primero sienta mucho mejor. Así que estamos muy contentos y con ganas de seguir.
– El trabajo del equipo está y se ve en el campo. ¿Era ya necesario celebrar un triunfo?
– Segunda Federación es una categoría muy competitiva, que se caracteriza por ser intensos, ganar duelos. Y demostramos ese trabajo, sobre todo en nuestro campo, donde la afición nos ayuda mucho. Quizá veníamos de varios partidos sin sumar lo que merecíamos, pero viene el líder y le ganas, demostrando cómo es esta categoría.
– El Alfaro ha repetido la victoria de hace un año al Utebo. Entonces, catapultó las aspiraciones del equipo. ¿Qué puede suponer ahora?
–Total confianza en las posibilidades del equipo. Es casualidad que, como el año pasado, después de ganar los dos primeros partidos y encadenar tres derrotas, hayamos vuelto a ganar al Utebo en casa en el inicio de temporada. Hemos conseguido los tres puntos, que es lo que queríamos; conseguimos mantener la portería a cero, que era muy importante; nos adelantamos en el partido y apenas sufrimos ocasiones de gol… Contentos. Ahora, toca seguir trabajando.
– Advierte Óscar Gurría de que los rivales ya respetan al Alfaro. ¿Eso complica aún más la categoría?
– En la temporada pasada parecía que éramos el caramelito, recién ascendido de Tercera. Empezamos la temporada y llamamos la atención. Fue una muy buena campaña. Desde ahí, tenemos que confiar en que el trabajo da sus frutos en una categoría en que todos los equipos compiten y los resultados son muy ajustados. Y da gusto que te respeten: te sientes importante. Pero la liga acaba de empezar. Y ahora toca ir a por el Zaragoza B.
La importancia mental y moral del primer triunfo
«Ya era hora», suspiró Óscar Gurría con una sonrisa en los labios tras finalizar el partido del domingo con una victoria ante un líder Utebo. La primera de esta temporada después de cinco jornadas. «No era urgente por la clasificación, sino porque los chavales la necesitaban mentalmente», asentía.
El entrenador alfareño recordó que sus jugadores venían de «recibir dos sartenazos» en Gernika después de jugar bien y merecer más o de perder los puntos en el descuento en Eibar. «Necesitábamos un premio en lo mental. Hay que seguir compitiendo, con más confianza, y poquito a poquito iremos hacia arriba», animó el técnico blanquillo.
«Te llevas los tres puntos porque has metido gol y mantienes la portería a cero. En Eibar metimos tres goles y nos volvimos de vacío», reflexionaba Gurría sobre la dificultad de ganar en esta Segunda Federación.
