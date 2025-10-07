LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álex Aguado celebra el gol del triunfo ante el Utebo. Ernesto Pascual
Fútbol

«Estamos contentos: triunfo y portería a cero ante el líder»

Álex Aguado, el autor del gol de la primera victoria del Alfaro, apuesta por confiar en el trabajo y entrega del equipo de cara al objetivo de la permanencia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 7 de octubre 2025, 07:41

Álex Aguado es un hombre feliz después de un fin de semana en el que el Alfaro ganó por vez primera en esta temporada. No ... había urgencias pero ya comenzaban a pesar las oportunidades perdidas y los puntos que se habían escapado. El de Murchante no le da excesivo mérito a que el triunfo ante el líder llegara por medio de un gol suyo, pero es incuestionable que todo suma en esa felicidad.

