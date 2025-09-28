«Competir» y ser fiel al estilo de juego, la receta blanquirroja para enfrentar al Amorebieta

La Sociedad Deportiva Logroñés regresa a Las Gaunas tras dos salidas complicadas, en las que empató (0-0) en casa del Basconia y derrotó ... al Alavés B (0-1) en Ibaia. Dos encuentros que ayudaron a sumar más minutos con la puerta a cero. Porque la SDL este curso todavía no ha encajado en más de 270 minutos. «Más largos descuentos», aclaró Adrián Cantabrana en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde (17.00 horas).

A su juicio, esto responde a que el equipo «está siendo sólido, generando ocasiones de gol». «Estamos sabiendo cómo defender hacia adelante, cómo sufrir también cuando no se cierra el resultado, como en Ibaia. El trabajo de todos los jugadores en el campo está siendo realmente bueno y es lo que nos está dando esa tranquilidad de cara puerta».

Visita Las Gaunas el Amorebieta, un equipo que viene de conseguir su primera victoria en su casa ante el Beasain (2-1). Antes, los vizcaínos igualaron ante el Ebro (0-0) y perdieron por la mínima ante el Real Unión. Es un equipo «duro, serio», que sabe perfectamente qué debe hacer en cada momento. «Tiene un equipo con gente con mucha experiencia», aclara Cantabrana refiriéndose a Etxaniz, Arzalluz, Entrecanales y Castañeda. Gente con experiencia en la categoría y en el campo de juego. Un rival que no se va a dejar amedrentar por Las Gaunas.

La receta para mantener la portería a cero y sumar otros tres puntos es «competir», especifica Cantabrana. Es decir, ser fiel a la identidad que ha ido mostrando el conjunto blanquirrojo en estos tres encuentros. «Siempre dije que el equipo quiero que transmita. Que transmita intensidad, pasión, ganas y energía. Si nosotros seguimos en esa línea, al final el juego es mucho más sencillo».

En principio, el conjunto blanquirrojo llega a este encuentro sin bajas y con la duda de Dani Santafé, aunque ha estado trabajando toda la semana con el resto de compañeros. Si es así, Cantabrana convocará a todos sus jugadores y hará un par de descartes poco antes de comenzar el encuentro. Hasta ahora los sacrificados han sido Mau Reygadas y Khitthi, los integrantes más jóvenes de la plantilla.