Iago López refuerza el lateral derecho de la UDL

Miguel Santos ya tiene competencia para el lateral derecho. Y la Unión Deportiva Logroñés ya cuenta con otro jugador sub-23. El club ha anunciado en la tarde de este lunes la incorporación del lateral derecho Iago López, que llega cedido por el Girona, de Segunda División. El futbolista gallego, de 20 años, disputó el año pasado 29 encuentros en Segunda B con el Peralada, filial del Girona, y anotó dos goles. Además, se ha formado en las canteras del Lugo y del Deportivo de La Coruña.

Su nombre se vinculaba desde hace unos días a la UDL, como ya anunció Diario LA RIOJA, aunque hasta hoy no se ha oficializado su llegada. El lateral podría estar a las órdenes de Sergio Rodríguez en las próximas horas para entrar en la convocatoria del partido de debut esta temporada el domingo en Ibaia ante el Alavés B.

Con 1,77 metros de altura y 70 kilos, Iago López destaca por su serenidad a la hora de jugar el balón y por su velocidad y capacidad de incorporación al ataque.

El lateral ha respondido esta tarde a una breve entrevista del club blanquirrojo, en la que destacaba su implicación con el proyecto. «Cuando me dijeron la posibilidad de ir al Logroñés, no me lo pensé dos veces porque en Girona iba a estar difícil tener minutos. Y en un equipo como el Logroñés que ha estado en los últimos años, no me costó decididirme», ha explicado. Para López, se trata de «un equipo que debe luchar por el ascenso y se lo merece por la plantilla que hay».

Su objetivo para esta temporada es ¡que el equipo esté arriba» y «luchar por lo que ha luchado en estos últimos años y ayudarle en lo que pueda». Además, respecto a sus cualidades como futbolista, el gallego ha sido contundente: «Soy muy rápido, cuando jugamos con extremos los doble, y muy ágil. En balones aéreos voy bien y tengo algo de calidad». «Tengo muchas ganas de llegar y espero poder ayudar al equipo en lo máximo y que nos apoye porque este va a ser un gran año», ha resumido.