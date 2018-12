LXIII Balón de Oro Modric rompe el duopolio Cristiano-Messi El futbolista croata gana el Balón de Oro tras ser proclamado el mejor futbolista del Mundial AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 3 diciembre 2018, 22:53

Después de que durante 10 años consecutivos Cristiano Ronaldo y Leo Messi se repartiesen el Balón de Oro, Luka Modric consiguió este lunes romper el duopolio impuesto por el delantero portugués y el argentino para adjudicarse el trofeo que reconoce al mejor futbolista del año que milita en Europa. Tras conquistar su cuarta Champions con el Real Madrid, ser proclamado el mejor jugador del Mundial de Rusia- donde fue subcampeón- y ganar el premio The Best de la FIFA, el centrocampista croata fue también reconocido como el más destacado de 2018 por parte de los 180 periodistas que forman parte del jurado de la revista 'France Football'.

Modric se impuso en la votación con 753 puntos, con Cristiano Ronaldo segundo (476) y Antoine Griezmann tercero (414), pero con Messi (quinto con 280) ni siquiera en el podio del Balón de Oro por primera vez en 12 años, antes de que dos de los más grandes de la historia comenzasen su hegemónica era. Al igual que ocurrió el pasado mes de septiembre en Londres, Modric fue encumbrado este lunes en París como reconocimiento a su destacada actuación en el Mundial. En Rusia llevó a la pequeña Croacia hasta el subcampeonato y, de alguna manera, cuando el Mundial se considera una cita clave para conceder el Balón de Oro (Fabio Cannavaro en 2006, aunque no les sirvió en 2010 a Xavi ni Iniesta, segundo y tercero), también es una forma de premiar el fútbol y el talento del balcánico.

Con 33 años el Balón de Oro concedido a Modric no supone sin embargo un relevo generacional en el antaño considerado unánimemente el galardón más prestigioso del mundo, ya que el centrocampista croata es dos años mayor que el argentino del Barcelona y siete meses más joven que su excompañero ahora goleador de la Juventus. En un horizonte cercano aparecen Neymar (duodécimo en la presente edición, con sólo 19 puntos) y Kylian Mbappé (cuarto, con 347). Mientras, Modric disfruta de la gloria, aunque no haya sido su mejor año con el Real Madrid y cuando hasta este 2018 nunca había sido premiado con ningún galardón individual de renombre tras 16 años de trayectoria profesional. Recomendado por José Mourinho para ser fichado por el Real Madrid en 2012, procedente del Tottenham tras su paso por el Dinamo de Zagreb, además de liderar a la selección croata hacia un inédito subcampeonato del mundo, Modric ha sido uno de los principales artífices de la supremacía del Real Madrid en el último lustro, con cuatro Copas de Europa, las tres últimas consecutivas.

Tras ser elegido también el mejor futbolista de Europa por parte de la UEFA, un mes antes de ser coronado por la FIFA, el encargado de destronar a Cristiano y Messi cerró el círculo de galardones con su Balón de Oro en la gala, no exenta de filtraciones, celebrada en el Grand Palais de París. Allí no estuvo el portugués, sabedor de que no iba a ser el ganador y le tocaba dar relevo al veterano centrocampista balcánico, cuyo trofeo dorado va indudablemente ligado al Mundial.

El título que se adjudicó Francia, sin embargo, no ha empujado aún más hacia la cima a Griezmann, también este año campeón de la Europa League, aunque en el 'top ten', aparte del delantero del Atlético y de Mbappé, se encuentre otro jugador galo: Raphael Varane. El central del Real Madrid acabó séptimo, tras el egipcio Mohamed Salah, pero por delante de tres semifinalistas en Rusia 2018: los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne y el inglés Harry Kane, pichichi del Mundial.

Clasificación:

1. Luka Modric - 753 puntos

2. Cristiano Ronaldo - 476

3. Antoine Griezmann - 414

4. Kylian Mbappé - 347

5. Lionel Messi - 260

6. Mohamed Salah - 188

7. Raphael Varane - 121

8. Eden Hazard - 119

9. Kevin de Bruyne - 29

10. Harry Kane - 25