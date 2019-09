Jornada 5 Valverde: «Tenemos que ser más decisivos y contundentes a domicilio» Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) El técnico del Barça admite que sería «un contratiempo» que Ansu Fati fuera convocado por España para el Mundial sub-17 P. RÍOS BARCELONA Viernes, 20 septiembre 2019, 18:03

Ernesto Valverde repasó la actualidad azulgrana la víspera del duelo que medirá este sábado al Barça con el Granada en la quinta jornada de Liga. Visita el cuadro culé el Nuevo Los Cármenes con el objetivo de poner fin a su mala racha lejos del Camp Nou. No gana a domicilio el vigente campeón del torneo doméstico desde el pasado 23 de abril, cuando se impuso por 0-2 al Alavés en Mendizorroza con goles de Carles Aleñá y Luis Suárez, este último de penalti. Desde entonces, siete desplazamientos sin conocer la victoria. El último, el empate ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park con que empezó su andadura en la presente edición de la Champions.

«Fuera de casa no estamos consiguiendo buenos resultados. Nos está costando porque incluso el partido que le dimos la vuelta en Pamplona no fuimos capaces de ganarlo. Queremos cambiar esa dinámica y esperemos que sea ya. En estos campos te juegas el campeonato», dijo al respecto Valverde, que profundizó en los motivos de ese mal desempeño del Barça lejos de su feudo. «No estamos haciendo efectiva la posesión que tenemos en los partidos fuera de casa. Tenemos más el balón pero no tenemos las mismas llegadas que el contrario. No es una cuestión de ahora, viene de antes. Tenemos que ser más decisivos, más verticales, más contundentes», indicó el técnico.

Se mostró cauteloso respecto al Granada. «Está haciendo un buen arranque de temporada y los equipos recién ascendidos son peligrosos. Vienen con la inercia positiva del ascenso, juegan con energía. Es un equipo que intenta jugar desde atrás, que aprieta arriba. Tiene un gran compromiso y de ahí viene su arranque. Es un partido difícil, vamos obligados y queremos ganar», avisó.

Habló Valverde el mismo día en que el Consejo de Ministros concedió la nacionalidad española a Ansu Fati, la gran sensación de este comienzo de curso con dos goles ya como bagaje a sus 16 años. El trámite permitiría al precoz talento nacido en Guinea-Bissau participar en el Mundial de Brasil sub-17 que comenzará el 26 de octubre, lo que complicaría los planes del técnico. «Todavía no le han convocado. Ya veremos qué ocurre, pero sería un contratiempo porque es un jugador que está entrado. Si hubiera sido ahora, con bajas, hubiera sido un contratiempo mayor», reconoció.

La irrupción de Ansu Fati mete presión adicional a Ousmane Dembélé, que parece recuperado ya de su lesión. «No ha entrenado con el grupo, hoy esperamos que entrene. De todos esperamos lo mismo. Que se involucren, intenten ser titulares. Nada que no le pidamos a los demás», dijo cuando se le interpeló sobre el francés, siempre bajo sospecha por su actitud. «Veremos cuál es el que nos da más equilibrio ofensivo y defensivo», indicó sobre la posibilidad de que el canterano acabe relegando al internacional francés.

Sociedad Messi-Griezmann

El que estará seguro contra el Granada es Leo Messi, que debutará este curso en Liga frente a los nazaríes tras hacerlo el martes contra el Dortmund en la Champions. «Le vi bien dentro de la dificultad que tenía el partido, de su inactividad, de no tener todavía físico para entrar en un partido de ese nivel, pero estuvo participativo. Esperamos que con la suma de minutos vaya cogiendo la forma óptima», dijo del rosarino, al que dará descanso esta temporada como en la pasada para tenerle en plenitud de condiciones en los momentos cumbre. «El año pasado ya hubo partidos en los que él rotó igual que el resto de jugadores. Este año seguramente ocurrá lo mismo porque es inevitable con esta cantidad de partidos tan seguidos que tenemos».

Y si Messi vuelve, el que se cae es Jordi Alba, lesionado en el Signal Iduna Park. «Estaba haciendo un buen arranque de temporada pero mañana es una buena oportunidad para Junior», dijo de la baja del internacional español.

Habló por último de Antoine Griezmann y su encaje con Messi. «Es un jugador que tiene trabajo, que se junta bien con el centro del campo si es necesario a la hora de defender. Lo que esperamos es que cuando vayan jugando juntos y se vayan conociendo se vayan encontrando más», deseó.