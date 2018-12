Jornada 15 Valverde: «Espero un buen ambiente y respeto por todas partes» 01:18 Valverde, entrenador del Barcelona, junto a su homólogo del Espanyol, Rubi. / Foto: Quique García (Efe) | Vídeo: Atlas «Rubi dice que pueden hacer historia si son el primer equipo en ganar al Barça en Cornellà porque juega con la motivación de los jugadores y eso está bien, usarlo como acicate», señala el técnico del Barça la víspera del derbi P. RÍOS BARCELONA Viernes, 7 diciembre 2018, 18:34

Ernesto Valverde confía en que el derbi del sábado discurra por cauces pacíficos e impere la normalidad, pese a lo caliente que siempre son los duelos entre Barça y Espanyol. «Espero un buen ambiente y respeto por todas partes. Espero un partido que puede tener alternativas, espero que más nuestras. Si se rompe el partido creo que puede haber ocasiones para ambos. Si se rompe que sea por nuestra parte», manifestó el técnico azulgrana la víspera de un choque en el que su equipo defenderá el liderato frente a una de las grandes revelaciones de la Liga. Séptimo en la tabla con 21 puntos, a siete del cuadro culé, el conjunto que entrena Rubi tiene en su feudo de Cornellà-El Prat un auténtico fortín donde sólo ha hincado la rodilla ante el Girona, por lo que se agarrará a su parroquia para poner fin a la racha de tres derrotas que acumula.

«Es un partido que se juega mucho desde el corazón y un poco desde la cabeza. El Espanyol se ve fuerte en su estadio y para nosotros es una prueba de fuego. No hay grandes distancias y los puntos valen un poco más», destacó el extremeño, que dirigió a la escuadra 'perica' entre 2006 y 2008 y que incluso consiguió llevarla a la final de la Copa de la UEFA, en la que claudicaría ante el Sevilla.

Mucho ha llovido desde entonces, como también desde la última victoria del Espanyol en su estadio en un derbi liguero, el 13 de enero de 2007, aunque los blanquiazules sí doblegaron al Barcelona en Cornellà-El Prat en la ida de cuartos de la última edición de la Copa del Rey con un tanto de Melero. A esos precedentes se refirió Valverde en rueda de prensa. «El dato lo que me dice es que es muy difícil ganarle al Barça. Recuerdo el partido que le ganamos al Barça cuando yo entrenaba al Espanyol. Marcó Saviola y hubo un par de goles a última hora. Rubi dice que pueden hacer historia si son el primer equipo en ganar al Barça en Cornellà porque juega con la motivación de los jugadores y eso está bien, usarlo como acicate», indicó.

Optimista con Luis Suárez y Arthur

Aludió el preparador extremeño a las divergencias entre el Espanyol de Rubi y el que tuteló la pasada campaña Quique Flores hasta su despido por los malos resultados. «Es diferente al del año pasado. El de Quique era más de contra y más armado defensivamente. Este año trata de buscarte y lleva más la iniciativa», resaltó.

Tuvo palabras para Piqué, siempre objeto de atención cuando visita un estadio que no le tiene estima precisamente. «Piqué está haciendo una gran temporada y no voy a pensar nada antes de que ocurra. Espero un ambiente que sea el mejor pese a la rivalidad existente». Se refirió también a la vigilancia sobre Messi, futbolista que siempre obliga a una atención especial, dudando de que el técnico del Espanyol le adjudique un marcaje individual. «Hasta ahora no he visto hacerle marcajes individuales pero... no lo sé», comentó.

Y se refirió además a dos futbolistas que están entre algodones, Luis Suárez y Arthur, mostrándose optimista con ambos. «Está haciendo un tratamiento y pensamos que va a poder estar mañana. No me quiero preocupar más de lo normal. Evidentemente tenemos que tener un poco de cuidado con Luis. Con Uruguay vino un poco tocado pero hay que llevarlo... Que juegue Suárez o no nos varía ligeramente... o un poco más que ligeramente. Si juega Munir tiene un perfil diferente, pero se puede poner a Messi en esa zona o que Arturo Vidal se descuelgue en esa zona. Pero a Arturo no le queremos como un nueve porque no lo es», indicó sobre el charrúa. «Arthur nos da mucho control de juego, eso está claro. Hace que el equipo esté junto, es muy seguro con el balón. Debe progresar alternando pases más verticales», apuntó respecto al brasileño, de quien dijo que espera que se recupere a tiempo.