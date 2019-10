Tebas: «No hubo ensañamiento de Hacienda con Messi, pero sí se fue injusto» Albert Gea (REUTERS) La condena al jugador argentino hizo que este se replanteara dejar España EFE Barcelona Jueves, 10 octubre 2019, 20:26

El presidente del LaLiga, Javier Tebas, dijo hoy jueves por la tarde en Barcelona que no hubo ensañamiento de Hacienda con Messi, pero que se fue injusto con el jugador azulgrana «porque él juega a fútbol y no se lee los contratos».

Messi pasó por un calvario hace unos años cuando Hacienda le requirió unos pagos importantes en liquidaciones de ejercicios, que le llevó a juicio y ser condenado por fraude, sentencia que tras ser recurrida el Supremo la confirmó en el 2017.

A pesar de haber sido condenado a 21 años de cárcel por tres delitos fiscales contra la Hacienda Pública, pagar las correspondientes multas, además de haber devuelto el dinero, Messi no tuvo que ingresar en la cárcel, pero aquella vivencia le puso al límite, hasta el punto de que ayer miércoles, en una entrevista a la emisora RAC1, confeso que estuvo a punto de dejar España porque se sintió «maltratado».

Esta noche en Barcelona se inaugurará oficialmente la función 'Messi10 by Cirque du Soleil', y en la entrada de invitados, el presidente de la Liga se congratuló de que el crack argentino continúe en LaLiga.

«Creo que no hubo ensañamiento, pero se fue injusto con él, como persona física. Porque Messi no firmaba los contratos. No leía de arriba a abajo lo que firmaba, porque entre otras cosas se dedica a jugar a fútbol y no a leer contratos. Yo tampoco leo todo lo que firmo, porque si lo hiciese estaría todo el día leyendo contratos y firmándolos, y no podría hacer nada más, ni tampoco venir a este acto», señaló Tebas, quien añadió «Yo creo que fue un problema administrativo y no penal».

Polémica arbitral con Dembélé

El presidente de LaLiga atendió a los medios en la alfombra roja de la entrada del espectáculo 'Messi10 by Cirque du Soleil', y cuando se le preguntó si la expresión «eres muy malo» pronunciada por el barcelonista Ousmane Dembélé, proferida contra el árbitro Mateu Lahoz, según recogió éste en el acta del partido Barça-Sevilla (4-0), es suficiente para suspenderlo por dos partidos, Tebas fue firme, al recordar que ello es una «desconsideración» y así lo recogen las normas.

No obstante, dijo que le sabía mal que le francés no esté en el partido «por las expectativas que genera» cuando está en el campo.

En esta línea, Tebas se congratuló que LaLiga cuente con los mejores mimbres para el torneo español, que considera que es el «mejor del mundo», y se atrevió a decir que no sólo celebra que Messi continúe, sino que iconos de LaLiga como Josep Guardiola o Jose Mourinho le gustaría que regresasen.

Finalmente, Tebas dijo que no está de acuerdo con que la Federación España esté sopesando jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí «por los derechos humanos» y por las pérdidas que este país ha generado al fútbol después de que Catar, propietario de beIN Sports, demandase a su vecino por piratear la señal del fútbol, acción valorada en cerca de mil millones de euros.