Estandarte celtiña Aspas, un líder con números de estrella mundial Iago Aspas celebra la victoria del Celta ante el Villarreal. / Salvador Sas (EFE) La influencia estadística del internacional español en el Celta solo tiene parangón con la de Stuani en el Girona y Messi en el Barça, pero nadie sufre como los gallegos sin su mejor jugador JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Lunes, 8 abril 2019, 18:06

Iago Aspas es medio Celta. Puede parecer exagerado conceder tamaña importancia a un futbolista en un deporte de once jugadores, en el que influyen tantos factores, estados de forma y el funcionamiento global como equipo, pero basta echar un vistazo a los datos para llegar a la conclusión de que el de Moaña es para su club un auténtico tesoro, capaz de echarse a su equipo a la espalda cuando las cosas se ponen feas, como el domingo ante la Real Sociedad en Balaídos, y darle la vuelta al partido con un doblete épico bajo la lluvia de las Rías Bajas gallegas. «Yo odiaba a Iago Aspas antes de fichar por el Celta. Lo padecí como rival y ahora puedo disfrutar de su juego», señaló significativamente el técnico celeste, Fran Escribá, al término del partido.

El internacional español suma 15 goles en Liga, lo que supone exactamente una tercera parte de los 45 que ha logrado el Celta en 31 jornadas de campeonato. En este apartado, solo le superan Stuani -suyos son 18 de los 33 goles del Girona en Liga, un 54,5%- y Messi -ha marcado 33 de los 81 tantos del Barça, un 40,7%-. Por detrás quedan algunos de los jugadores ofensivos mejor pagados de la Liga, como Benzema -17 de los 55 goles blancos, un 30,9%-, Griezmann -13 de los 45 tantos del Atlético, un 28,9%- o Luis Suárez -20 de los 81 azulgrana, un 24,7%-, futbolistas todos ellos con contratos astronómicos que distan mucho de los menos de dos millones de euros anuales que cobra Aspas teniendo en cuenta incentivos por objetivos. El Celta puede llegar hasta ahí y sabe que solo el amor del jugador por el club de su tierra le retiene en Vigo, ya que con su nivel bien podría tener ofertas de la Premier que multiplicasen varias veces su salario. En cualquier caso, Aspas ya probó primero en Liverpool y luego en Sevilla y se dio cuenta de que como en casa en ningún sitio.

Aspas suma además 70 goles en las últimas cuatro Ligas, un gran registro que iguala con el de Griezmann y solo es superado por Messi (129), Suárez (111) y Cristiano Ronaldo (86 en tres temporadas). Otro dato que sitúa al gallego a la altura de las grandes estrellas vistiendo la celeste del Celta, un equipo que no puede competir de tú a tú con los grandes.

Más allá de los goles y de las cuatro asistencias que contabiliza en Liga, el peso específico de Aspas en el Celta abarca muchas facetas. Rivales y compañeros saben de su calidad y esa jerarquía y su capacidad para jugar en banda y en posiciones más alejadas del área lo convierten también en un buen generador de juego. De la importancia de su presencia en el terreno de juego habla a las claras la diferencia entre los números del Celta cuando cuenta con su '10' y cuando debe lamentar su ausencia. El equipo vigués suma siete victorias, siete empates y siete derrotas en los 21 partidos que ha jugado Aspas en Liga, para un total de 28 puntos, el 44,5% de los 63 en juego, un ritmo de puntuación propio de la zona templada de la tabla. La historia es muy diferente en los diez encuentros sin el mejor jugador celtiña, que se saldaron con ocho derrotas, un empate y un solo triunfo, o lo que es lo mismo, cuatro de 30 puntos posibles, un 13,3% que sería propio de un colista casi de récord negativo.

Los números de Aspas 15 Goles de Aspas en 21 partidos de Liga, que le convierten en el sexto máximo goleador a pesar de perderse diez partidos y le sitúan como el mejor realizador nacional, en busca de su tercer Trofeo Zarra consecutivo. 33% Porcentaje de los goles del Celta marcados por Iago Aspas. 70 Goles de Aspas en las últimas cuatro Ligas. Solo le superan Messi, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo. 44,5% Porcentaje de los puntos que ha logrado el Celta con su mejor jugador sobre el césped. Números de mitad de tabla, con 28 puntos de 63 posibles. 13,3% Porcentaje de puntos del Celta cuando su '10' no juega. Números de colista y casi de récord negativo con 4 puntos de 30 posibles. 82 Tantos que ha marcado Aspas con la camiseta del Celta en Primera. Ya solo le supera Hermidita, con 107.

Ni siquiera el Barça sufre tanto cuando Messi no está, ya que goleó al Madrid en el clásico de la primera vuelta en la ciudad condal y ganó 'in extremis' al Rayo en Vallecas con Messi fuera por lesión. Eso sí, los azulgrana empataron ante el Athletic en el Camp Nou y frente al Villarreal en La Cerámica con el argentino partiendo desde el banquillo. Benzema ha disputado los 31 partidos de Liga con el Madrid, que en cualquier caso perdió 1-2 ante el Levante en el Santiago Bernabéu en el único encuentro que el francés comenzó fuera del once inicial. Por su parte, Griezmann ha sido titular en todos los partidos del Atlético en el campeonato, y en cuanto a Stuani, el Girona ha dado la cara en los cuatro partidos sin el punta uruguayo, saldados con dos victorias y dos derrotas.

El Celta, que se metió en un buen lío mientras Aspas se recuperaba de la rotura fibrilar en el gemelo interno derecho que sufrió en el Camp Nou y de la que recayó posteriormente, respira aliviado sabiendo que con su estandarte a buen nivel, la amenaza del descenso se disipa. Por su parte, el de Moaña sigue acrecentando su leyenda en un club en el que ya es el segundo máximo goleador de su historia en Primera, con 82 tantos en cinco campañas en la máxima categoría que solo superan los 107 de Hermidita. Un buen hacer que acabó convirtiéndole en un fijo de las convocatorias de Lopetegui con la selección y luego también para Luis Enrique hasta su lesión.