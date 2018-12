Grupo B | Sexta jornada Valverde: «Lo que queremos es ayudar a Dembélé y sacar lo mejor de él» Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Albert Gea (Reuters) El técnico del Barça elude aclarar si habrá castigo para el francés por su nuevo acto de indisciplina: «Son cuestiones de carácter interno y lo intentaremos resolver internamente» P. RÍOS BARCELONA Lunes, 10 diciembre 2018, 17:57

Ernesto Valverde compareció en la previa del duelo que medirá al Barcelona con el Tottenham en la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un partido que el Barcelona encara con los deberes hechos, clasificado como primero del grupo B independientemente de lo que suceda en el Camp Nou al contar ya con 13 puntos, seis más que el equipo que entrena Mauricio Pochettino y el Inter, que oposita como los británicos al otro puesto que da acceso a octavos de final. Imagina Valverde «un partido duro, porque ellos son un equipo con una gran fortaleza desde el punto de vista físico y táctico» que se juega la clasificación. «Estamos clasificados, lo hemos logrado por méritos propios y nuestra intención es conseguir la victoria aun sabiendo todo lo bueno que tiene el rival, un gran equipo, porque respetamos la competición».

Le preguntaron por Dembélé, tras su nuevo acto de indisciplina al retrasarse el domingo dos horas en su llegada al entrenamiento. «Ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver de modo interno. Intentaremos resolverlo de la mejor manera posible y ayudando al jugador, que tiene mucho talento». «Es un jugador que nos da mucho en el campo, de la misma manera que otros jugadores. Tenemos una forma de comportarnos aquí dentro, de hacer las cosas, e intentamos que sea igual para todos». «A lo largo de la temporada siempre hay circunstancias que se suceden, algunas de carácter deportivo y otras no, y lo que intentamos es ayudar a los jugadores aunque esperamos que ellos nos ayuden a nosotros». Le preguntaron si estaba sorprendido o decepcionado con Dembélé. «Son cuestiones de carácter interno y lo intentaremos resolver internamente», replicó el técnico tras recordar que ya iban cuatro preguntas sobre el extremo galo. ¿Se le puede reconducir? «Lo que queremos es ayudarle, es un jugador joven que tiene una larga carrera por delante y lo que queremos es sacar lo mejor de él porque cuando está en el campo sabemos que nos puede dar mucho», atajó luego en una nueva pregunta sobre el francés.

Se refirió a Mauricio Pochettino, un entrenador que lleva «una carrera ascendente» y que ha convertido al Tottenham «en una de las referencias de la Premier». «Supongo que él y su trabajo tendrán mucho que ver», indicó sobre su homólogo.

Luis Suárez, descartado

Le cuestionaron por los posibles cambios que pueda introducir en su once. «Es posible que dé descanso a algún jugador, más que nada porque jugamos un partido importante el sábado. Incluso algún jugador que ha estado con molestias como Luis Suárez no entra en mis planes después de haber estado reservándole, hacerle jugar dos partidos en tres días». «Seguro que no va a jugar», manifestó sobre el uruguayo. «Lo importante es que los jugadores que salgan al campo salgan motivados, con fortaleza y sabiendo lo que les espera porque enfrente vamos a tener un equipo que se lo está jugando todo», recordó el extremeño cuando se le inquirió de nuevo por la posibilidad de que conceda descanso a otros futbolistas como Messi.

Más información Dembélé estropea la fiesta del Barça

Confía Valverde en que los que salten al césped ofrezcan su mejor versión. «Es un partido importante porque el rival es importante y la competición es importante y esperamos lo mejor de los que jueguen». «Cada día es una prueba para todos y al mismo tiempo una oportunidad para demostrar cosas». Espera poder contar con Arthur, que no entró en la lista para el derbi tras andar con problemas físicos porque preveía «un partido duro» en Cornellà-El Prat.

Le preguntaron por Harry Kane, al que describió como «un extraordinario delantero. Se asocia bien, tiene disparo, juego aéreo, es determinante, un jugador de los que marcan la diferencia», indicó el extremeño, que recordó que no le gusta hablar de futbolistas que militan en otros equipos pese a que algunos medios les sitúen en la órbita del Barça.

¿Final de Champions con el Madrid?

¿Le gustaría a Valverde ver una final Barça-Madrid de Champions en el Wanda Metropolitano tras asistir al espectáculo que brindaron River Plate y Boca Juniors el domingo en el Santiago Bernabéu en la final de la Copa Libertadores? «Mientras estemos nosotros me encantaría cualquier rival para un hipotética final. De todas formas hay mucho para llegar ahí», respondió el preparador.

Se le interrogó por Coutinho. «A lo largo de la temporada se suceden los estados de forma de un jugador y de otro. Cuando Luis Suárez no ha marcado se me preguntaba sobre él y ahora se me pregunta por Coutinho. Philippe es un jugador fundamental para nosotros y queremos apoyarle para que dé lo mejor porque cuando está bien es determinante».

Sacó por último Valverde la cara por Arturo Vidal. «No sé si se le valora poco o no. Nosotros le valoramos mucho. Es un jugador diferente a los demás, que a lo mejor no tiene las características de juego de posición que pueda tener Aleñá o Busquets, pero sí de entusiasmo», remarcó, señalando que están «encantados» con lo que les está aportando el chileno.