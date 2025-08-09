Las Gaunas contará con VAR en los partidos del DUX Logroño

I. Tylko Sábado, 9 de agosto 2025, 08:36 Comenta Compartir

La Liga F tendrá también videoarbitraje a partir de la próxima temporada, aunque será diferente al que se utiliza en las competiciones masculinas de Primera y Segunda. Así lo han acordado los clubes femeninos durante la asamblea celebrada este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dicho de otra forma, Las Gaunas se tendrá que adaptar a las nuevas tecnologías en los partidos que juegue el DUX Logroño.

Este nuevo VAR se denominará de manera técnica Football Video Support (FVS) y, a priori, su incorporación supone un avance significativo en de las decisiones arbitrales en momentos decisivos del partido, garantizando así una competición más justa, transparente y profesional. El modelo de FVS permite la revisión de jugadas clave del partido y ya ha sido utilizado en competiciones internacionales como la Copa del Mundo femenina Sub'20.