La congoleña Flavine Mawete se une a la dinámica del DUX
La llegada de la jugadora supone un alivio para el DUX ante las numerosas ausencias en el vestuario
Viernes, 8 de agosto 2025, 07:54
El DUX Logroño ha incorporado a la delantera congoleña Flavine Mawete a la dinámica del primer equipo. La futbolista de Kinshasa ha completado ya su ... cuarto entrenamiento con el grupo en la preparación del amistoso que el conjunto riojano disputará este sábado frente al Deportivo Alavés en el campo de Las Viñas de Cenicero tras jugar con su selección la Copa de África.
Mawete, de 28 años, llega al club tras una sólida trayectoria internacional. Inició su carrera profesional en el Simba Sports Club de Tanzania antes de dar el salto a Europa. Tras una etapa en el Adana Idmanyurdu de la liga turca, la atacante recaló en Suecia, donde ha defendido durante las últimas cuatro temporadas los colores del Djurgårdens IF, consolidándose como una de las piezas clave del club nórdico.
Internacional absoluta con la selección de la República Democrática del Congo, Mawete ha participado en importantes citas continentales, como el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Copa de África en 2020, y en la edición celebrada este mismo año. Aunque su posición natural es la de delantera centro, Mawete también puede actuar en ambos extremos del ataque, aportando versatilidad y profundidad al esquema de Héctor Blanco.
Su llegada supone un alivio para un equipo que está sufriendo un importante número de ausencias en esta pretemporada. La primera consecuencia de ello fue la suspensión del partido contra el Athletic previsto para el pasado miércoles.
Y es que hasta once jugadoras del primer equipo estuvieron fuera en el segundo amistoso, saldado con una derrota por 4-0 ante la Real Sociedad. El técnico Héctor Blanco lamentó la situación: «Hemos tenido algún problema con algunas jugadoras por tema de visados y papeleo en sus países. No es cosa del club, sino de las embajadas. El club está en ello para intentar que lleguen lo antes posible y poder acoplar al equipo». De momento, la única que ha aterrizado ha sido Flavine.
El equipo realiza su última sesión antes de verse con el Alavés
El DUX Logroño optó por cancelar su tercer amistoso del verano contra el Athletic por falta de efectivos y pese a solo haber recibido a la delantera congoleña, su encuentro ante el Alavés previsto para este sábado sigue adelante. El conjunto vinotinto realizará su última sesión en La Isla antes de verse las caras mañana por la tarde con el equipo alavés, con el que compartía categoría hasta hace unos meses. El choque tendrá entrada gratuita y comenzará a partir de las 19.00 horas en Cenicero.
