LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delantera Flavine Mawete durante su primer entrenamiento con el DUX DUX Logroño
Fútbol | Liga F

La congoleña Flavine Mawete se une a la dinámica del DUX

La llegada de la jugadora supone un alivio para el DUX ante las numerosas ausencias en el vestuario

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:54

El DUX Logroño ha incorporado a la delantera congoleña Flavine Mawete a la dinámica del primer equipo. La futbolista de Kinshasa ha completado ya su ... cuarto entrenamiento con el grupo en la preparación del amistoso que el conjunto riojano disputará este sábado frente al Deportivo Alavés en el campo de Las Viñas de Cenicero tras jugar con su selección la Copa de África.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  3. 3 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  4. 4

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano
  5. 5

    Sierra Sonora da comienzo a su edición más potente
  6. 6 La Rioja más poblada: ya somos 328.313 habitantes
  7. 7 Sofocado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo
  8. 8 Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja
  9. 9 Donde había ordenadores, ahora hay queso
  10. 10

    Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La congoleña Flavine Mawete se une a la dinámica del DUX

La congoleña Flavine Mawete se une a la dinámica del DUX