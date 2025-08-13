El DUX Logroño empieza a encontrarse contra el AEM

Empate. Poco premio, pero por lo menos, no es una derrota. El DUX Logroño, que venía de perder los tres amistosos disputados este ... verano, pudo firmar tablas (1-1) contra el AEM en su cuarto amistoso, amén de su esfuerzo y su trabajo hasta los compases finales.

El DUX, con Héctor Blanco al mando, saltó a La Isla con un once muy similar al del último amistoso frente al Alavés, aunque con novedades, las de María Miralles bajo palos y la entrada en el centro del campo de Xime y Daiana, recién llegadas de la Copa América y con apenas un par de entrenamientos junto a sus compañeras.

DUX LOGROÑO Miralles, Marta, Iria, Natalia, Annelie, Partido, Daiana Falfán, Xime, Isina, Mía Asenjo y Flavine. También jugaron Chelsea, Colomina, Valderas, Paula Rubio, Laura, Justi 1 - 1 AEM Lucía, Rojas, Nora, Evelyn, Carlota, Lara, Honoka, Anafer, Blasco, Cintia y Bero. También jugaron Charle, Helena, Amaya, Xenia, Ari Bosch, Abril, Loba, Peñalver, Noelia Goles: 0-1, m. 25. Evelyn. 1-1, m. 84. Mía Asenjo.

Árbitro: Izaskun Muñoz.

El rival era de sobra conocido. DUX y AEM compitieron la pasada temporada en la segunda categoría y se midieron en unas intensas semifinales por el ascenso, que cayeron del lado riojano antes de consumar su salto a lo más alto. Esta vez, sin embargo, el contexto era distinto y las exigencias también. Y aunque sobre el papel las vinotinto partían con más galones, la balanza no se decantó hacia ningún lado con un empate que, al menos, rompe la mala dinámica que arrastraba el equipo.

El DUX no llegaba en su mejor momento, ni en resultados ni en sensaciones internas, pero las incorporaciones internacionales aportaron aire fresco. De hecho, la primera ocasión clara tuvo sello foráneo por mediación de Flavine. La delantera congoleña rozó el gol con un cabezazo tras un córner botado por Isina que se fue por muy poco por encima del larguero. El AEM respondió también a balón parado, obligando a Miralles a intervenir tras una serie de remates sin peligro.

Las jugadas a balón parado marcaron el guion del primer acto. Nora, para el AEM, acarició el gol de cabeza tras un libre indirecto, y en la réplica, un córner de Isina acabó repelido por el palo antes de que Nata lo intentara sin éxito. Y cuando parecía que las riojanas estaban más cerca de adelantarse, llegó el mazazo. Cintia ganó la derecha y puso un centro medido para que Evelyn, capitana visitante, conectara un testarazo imparable que se coló en la red en el minuto 25.

El DUX refrescó su once mientras el AEM lo cambió casi al completo con el paso por vestuarios. Refrescó su equipo Héctor con Chelsea en portería, Valderas y Colomina en la zaga y Paula Rubio en el centro del campo. El equipo ganó en empuje, y Paula Partido dispuso de la primera llegada nada más arrancar la segunda mitad. La más clara para el empate llegó en una jugada embarullada dentro del área visitante que la guardameta Xenia desbarató con una intervención salvadora.

El DUX fue ganando metros al final demostrando una mejor resistencia que el rival. Pero faltaba el gol. Y la pelota no quería entrar. Muestra de ello fue el gran centro de Paula Partido al corazón del área, desde donde Xime chutó obligando a la meta del AEM a esforzarse al máximo. Justi, que acababa de pisar el verde, buscó sacar petróleo con una volea que fue a parar a las manos de Xenia.

Pero el que la sigue la consigue y el DUX Logroño estaba poniendo su nombre en muchas de las papeletas del siguiente gol que se iba a poder ver en La Isla. Y el fútbol, en esta ocasión, fue justo ante la insistencia de Paula Partido. La futbolista replicó la acción anterior y Mía Asenjo remató con la testa en el interior del área chica para poner las tablas en el marcador en el minuto 84. El AEM pedía mano por un rebote de Justi, pero Izakun Muñoz no lo señaló permitiendo que las chicas del DUX sumen su primer empate de la pretemporada y vean brotes verdes en La Isla.