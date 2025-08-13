LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las jugadoras del DUX se colocan en el área del AEM para rematar un córner. JUSTO RODRÍIGUEZ
Liga F

El DUX Logroño empieza a encontrarse contra el AEM

El conjunto vinotinto, que fue de menos a más, rompe su mala dinámica del verano con un empate contra las catalanas en su cuarto amistoso

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:06

Empate. Poco premio, pero por lo menos, no es una derrota. El DUX Logroño, que venía de perder los tres amistosos disputados este ... verano, pudo firmar tablas (1-1) contra el AEM en su cuarto amistoso, amén de su esfuerzo y su trabajo hasta los compases finales.

