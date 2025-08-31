Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta La carretera que va desde Santo Domingo a Valdezcaray registra un trajín superior al habitual, con riojanos y visitantes que quieren acercarse y participar en la novena etapa de este evento internacional

La Rioja Domingo, 31 de agosto 2025, 12:54 | Actualizado 13:22h.

Casi desde primera hora de esta mañana, resultaba difícil no encontrarse con ningún ciclista por las carreteras de la región. La que va de Santo Domingo de la Calzada a Ezcaray, por ejemplo, ha experimentado un trajín constante de corredores, riojanos, turistas y visitantes que ansiaban acercarse hasta Valdezcaray para vivir de primera mano el ambiente festivo que deja la novena etapa de La Vuelta.

Atraídos por este evento deportivo internacional, han sido muchos los que han preferido acercarse desde Arnedo, Pamplona o incluso desde otros municipios cercanos para tomar parte en la prueba. Como Iker, Álvaro y Javier, que querían «disfrutar del entorno y de La Vuelta. Nos gusta mucho la bici y esperamos divertirnos mucho hoy», comentaba este grupo de jóvenes unas horas antes de que comenzase la etapa riojana.

Y en el centro de Ezcaray, por ejemplo, en ningún momento han faltado las estampas de quienes se disponían a ataviarse con los maillots de sus equipos para tomar parte en la prueba. Allí se encontraba un grupo de ciclistas, conformado por deportistas de Logroño, Hernani, Zarautz..., que aprovechaban a almorzar para recuperar fuerzas antes de subir a Valdezcaray a disfrutar de La Vuelta. «Hacemos todos los fines de semana nuestras vueltas. Lo pasamos en grande y ahora vamos a ver La Vuelta», contaba Juan Mari, vecino Zarautz que cuenta con una segunda residencia en la localidad.

La afluencia también se ha notado en los supermercados, donde las trabajadoras afrontan la jornada «como un domingo de verano». Hoy, justo un día antes del inicio de septiembre, tanto como 'runners' como ciclistas aprovechan a comprar productos de avituallamiento.

En Alfaro, además, cientos de personas, tanto alfareños como aficionados de otras localidades, se han acercado desde primera hora de este domingo a la zona para conocer de primera mano toda la caravana e infraestructura que mueve La Vuelta, el ritual en la partida de corredores y equipos... El ambiente es totalmente festivo.