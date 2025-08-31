LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ambiente en Alfaro. Ernesto Pascual
Ciclismo

El ambiente festivo de La Vuelta toma Alfaro

El evento provoca una gran afluencia de tráfico y de ciclistas por la localidad riojana

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:46

Los alfareños se han despertado este domingo respirando a la Vuelta Ciclista de España. Desde la tarde y noche del sábado fueron llegando al entorno de la plaza de toros y del hotel Palacios autobuses, vehículos y los escenarios y carpas que convierten a Alfaro en el punto de salida de la novena etapa de La Vuelta, con destino a Valdezcaray.

Atraídos por este evento internacional, cientos de personas, tanto alfareños como aficionados de otras localidades, se han acercado desde primera hora de este domingo a la zona para conocer de primera mano toda la caravana e infraestructura que mueve La Vuelta, el ritual en la partida de corredores y equipos... Y ese momento tan especial de dar la salida a una etapa.

La organización de la salida requiere tener cortado al tráfico y libres de aparcamiento las principales calles y el centro de la ciudad. Había que dejar espacio a toda la caravana. Y cientos de personas se congregan en el parque de atracciones en el que se ha convertido el punto de salida, con la llegada de los equipos, la salida de la caravana publicitaria.... El ambiente es totalmente festivo.

